Cotes et tendances de paris NBA

Article gracieuseté OddsShark (@OddsShark)

Les Lakers de Los Angeles ont une fiche de 1-4 et contre l’écart dans leurs cinq derniers matchs contre les 76ers de Philadelphie. Les Lakers espèrent briser une séquence de deux défaites consécutives contre les 76ers samedi soir sur la route.

Los Angeles est un favori de la route à quatre points sur les cotes de la NBA à Philadelphie sur les paris sportifs surveillés par OddsShark.com. Lors de leurs 12 derniers matchs sur la route contre les 76ers, les Lakers ont une fiche de 9-3 contre l’écart.

Lakers chez Sixers | Rapport de correspondance OddsShark

Les Lakers se sont améliorés à 20-4 SU et 13-11 ATS sur la route cette saison avec une victoire de 128-113 contre les Brooklyn Nets jeudi soir. LeBron James a ouvert la voie dans la victoire éclatante avec un triple-double, accumulant 27 points, 11 rebonds et 10 passes décisives en 34 minutes au sol.

James est passé à moins de 18 points de Kobe Bryant pour le troisième sur la liste de pointage de tous les temps de la NBA avec sa performance contre Brooklyn, se mettant en position pour potentiellement entrer dans l’histoire et dépasser les anciens Lakers samedi.

Depuis qu’il a perdu quatre matchs consécutifs à la fin du mois de décembre, Los Angeles a un dossier de 12-2 SU et 8-5-1 ATS sur ses 14 derniers matchs selon la base de données OddsShark NBA.

Philadelphie a connu une séquence de victoires 4-0 SU et 3-1 ATS mercredi soir alors qu’il perdait 6,5 points lors d’une défaite de 107-95 sur la route des Raptors de Toronto. Les 76ers sont confortablement en séries éliminatoires avec un record de 29-17 SU et 20-25-1 ATS, mais ils sont entrés dans cette saison en espérant beaucoup plus qu’ils n’ont pu produire jusqu’à présent.

La défaite de mercredi soir a encore une fois fait croire que les 76ers ne sont pas un vrai prétendant au championnat, tombant à 2-10 SU et 5-7 ATS en 12 matchs en tant qu’outsider. Philadelphie doit commencer à gagner des matchs contre des équipes difficiles si elle espère améliorer son positionnement au classement.

Le total du samedi soir est fixé à 218,5 points sur les sites de paris en ligne. Le OVER est de 7-1 lors des huit derniers matchs de Los Angeles.

JaVale McGee manque un deuxième match consécutif, tandis que Rajon Rondo et Kyle Kuzma sont tous deux probables. Les 76ers ont la deuxième meilleure défense de la NBA, n’accordant que 105,1 points par match, mais ils auront tout pour essayer d’empêcher LeBron James de grimper sur la liste de pointage de tous les temps de la NBA.

Consultez OddsShark sur Twitter et Instagram ou rendez-vous sur YouTube pour une analyse des meilleurs jeux de cette semaine. De plus, l’ordinateur OddsShark sert des choix quotidiens de NBA pour les parieurs.