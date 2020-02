Cotes et tendances de paris NBA

Article gracieuseté OddsShark (@OddsShark)

Les Lakers de Los Angeles ont une fiche de 1-12 et 5-8 contre l’écart au cours de leurs 13 derniers matchs sur la route contre les Golden State Warriors. Les Lakers tenteront de renverser cette tendance avec une victoire sur route contre Golden State samedi soir.

Los Angeles est un favori de 13,5 points sur la route de la NBA à San Francisco sur les paris sportifs surveillés par OddsShark.com. Lors de leurs neuf derniers matchs contre les Warriors, les Lakers ont une fiche de 6-3 contre l’écart.

Lakers chez Warriors | Rapport de correspondance OddsShark

Les Lakers sont tombés à 2-3 SU et ATS au cours de leurs cinq derniers matchs avec une défaite de 121-111 à domicile contre les Rockets de Houston en tant que favoris à 6 points. En dépit d’être au centre de nombreuses rumeurs commerciales, Los Angeles a finalement décidé de rester debout et n’a rien fait avant la date limite de jeudi.

Los Angeles pourrait encore ajouter des joueurs sur le marché du rachat ou Darren Collison s’il choisit de revenir en NBA; mais en ce moment, les Lakers restent avec l’équipe qui a évolué 38-12 SU et 26-23-1 ATS au cours de ses 50 premiers matchs de 2019-20.

En neuf matchs sur route depuis le 28 décembre, les Lakers sont 7-2 SU et 6-3 ATS selon la base de données OddsShark NBA.

Les rumeurs commerciales qui ont tourbillonné autour des Warriors tout au long de la saison se sont concrétisées avant la date limite alors que Golden State a expédié D’Angelo Russell aux Timberwolves du Minnesota dans le cadre d’un accord qui les a amenés à acquérir Andrew Wiggins et deux choix de repêchage.

Wiggins est plus logique que Golden State pour Russell à long terme, car il n’était pas clair comment il s’intégrerait sur la route lorsque Steph Curry et Klay Thompson sont tous deux en bonne santé. La nouvelle acquisition de Golden State fera probablement ses débuts contre les Lakers pour une équipe de Warriors qui n’est qu’à 3-16 SU et 9-10 ATS au cours de ses 19 derniers matchs.

Le total du samedi soir est fixé à 224,5 points sur les sites de paris en ligne. Le OVER est de 10-3 lors des 13 derniers matchs des Lakers.

Alors que Golden State a récemment connu un succès à domicile contre L.A., les équipes Warriors et Lakers de cette saison sont très différentes de celles qui se sont rencontrées ces dernières années. Los Angeles a battu le Golden State 120-94 lors de la dernière rencontre de ces deux équipes en novembre, et il est difficile de voir les choses se passer beaucoup différemment cette fois-ci.

Consultez OddsShark sur Twitter et Instagram ou rendez-vous sur YouTube pour une analyse des meilleurs jeux de cette semaine.