Cotes et tendances de paris NBA

Article gracieuseté OddsShark (@OddsShark)

Les Lakers de Los Angeles ont une fiche de 14-2 lors de leurs 16 derniers matchs en tant que favori à deux chiffres, mais ne sont que 6-9-1 contre l’écart sur cette période. Les Lakers tenteront de décrocher une victoire et de couvrir en tant que grand favori vendredi soir contre les Grizzlies de Memphis.

Los Angeles est un favori à domicile de 11 points sur les cotes NBA des paris sportifs surveillés par OddsShark.com. Lors de leurs six derniers matchs avant la pause des étoiles, les Lakers sont allés 5-1 SU et 4-2 ATS.

Grizzlies chez Lakers | Rapport de correspondance OddsShark

Les Lakers sortent de la pause des étoiles sur une séquence de trois victoires consécutives après avoir battu les Denver Nuggets 120-116 en prolongation en tant que favoris de la route à 3 points le 12 février. Cette victoire a donné à Los Angeles un coussin de quatre matchs pour la première place dans la Conférence Ouest avec un dossier de 41-12 SU et 28-24-1 ATS en 53 matchs.

Los Angeles est en bonne voie pour les éliminatoires pour la première fois depuis 2012-13 et cherche sa première saison en terminant au sommet du classement de la Conférence de l’Ouest depuis 2009-10, la dernière année où les Lakers ont remporté un championnat NBA.

Lors de leurs 25 premiers matchs à domicile cette saison, les Lakers sont 18-7 SU et 13-11-1 ATS selon la base de données OddsShark NBA.

Memphis est entré dans la saison régulière qui ne devrait remporter que 26,5 matchs, l’une des plus faibles projections de la NBA. Les Grizzlies ont déjà dépassé ce total avec un dossier de 28-27 SU en 55 matchs, plus récemment avec 15-5 SU et 14-6 ATS au cours de leurs 20 derniers matchs.

Ja Morant a fait sensation lors de sa saison recrue avec une moyenne de 17,7 points et sept passes décisives par match. Lors de leurs cinq derniers matchs disputés lors de la deuxième soirée consécutive comme ils l’ont été contre les Lakers, les Grizzlies ont une fiche de 5-0 SU et ATS.

Le total de vendredi soir est fixé à 232,5 points sur les sites de paris sportifs. L’UNDER a une fiche de 6-0 lors des six derniers matchs entre les Lakers et les Grizzlies.

Le premier quart de ce match sera intéressant car Los Angeles arrive après neuf jours de repos et les Grizzlies viennent de jouer hier soir. Les Lakers montreront-ils des signes de rouille ou reprendront-ils là où ils se sont arrêtés avec le jeu solide qui les a menés à trois victoires consécutives avant la pause? Les fans des Lakers le découvriront bientôt.

