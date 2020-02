Cotes et tendances de paris NBA

Article gracieuseté OddsShark (@OddsShark)

Les Los Angeles Lakers ont une fiche de 2-6 et 4-4 contre l’écart lors de leurs huit derniers matchs contre les Celtics de Boston. Les Lakers tenteront de prolonger leur séquence de quatre victoires consécutives avec une victoire sur les Celtics à domicile dimanche après-midi.

Los Angeles est un favori à domicile de 6,5 points sur les cotes NBA des paris sportifs surveillés par OddsShark.com. Lors de la dernière rencontre entre ces deux équipes, les Celtics ont infligé aux Lakers leur pire défaite de la saison avec un éclatement de 139-107 à Boston.

Celtics chez Lakers | Rapport de correspondance OddsShark

Avec une victoire confortable de 117-105 contre les Grizzlies de Memphis, les Lakers se sont améliorés à 4-0 SU au cours de leurs quatre derniers matchs et 3-0 ATS au cours de leurs trois derniers. LeBron James a mené l’équipe avec 32 points, et Anthony Davis n’était pas loin derrière en ajoutant 28 points et 13 rebonds en seulement 31 minutes.

Les Lakers sont maintenant 6-1 SU et 5-2 ATS au cours de leurs sept derniers matchs et ont porté leur avance sur le reste de la Conférence de l’Ouest à cinq matchs. Lors de leurs sept derniers matchs à domicile contre les Celtics, les Lakers ont une fiche de 5-2 contre l’écart selon la base de données OddsShark NBA.

La victoire éclatante que Boston a remportée contre les Lakers le 20 janvier a déclenché une séquence de trois défaites et a déclenché une course impressionnante qui a vu l’équipe passer 12-2 SU et 10-4 ATS au cours de ses 14 derniers matchs.

Kemba Walker a été exclu du match de dimanche avec une blessure au genou, ce qui en fait le cinquième match que le meneur vedette de l’équipe manquera en février. Les Celtics sont parfaits 4-0 SU et ATS à leurs quatre derniers matchs sans Walker.

Le total du dimanche après-midi est fixé à 225,5 points sur les sites de paris en ligne. Le OVER a une fiche de 12-5 lors des 17 derniers matchs de Los Angeles.

La rivalité Celtics contre Lakers est historique entre deux des franchises les plus décorées de la ligue. Cela fait malheureusement un certain temps que les Lakers et les Celtics ne jouaient pas à un niveau élevé en même temps, mais ces jours sont finalement revenus en 2019-2020.

Après que Los Angeles ait pondu son dernier match contre Boston, recherchez un jeu beaucoup plus compétitif et excitant cette fois-ci.

Consultez OddsShark sur Twitter et Instagram ou rendez-vous sur YouTube pour une analyse des meilleurs jeux de cette semaine. De plus, l’ordinateur OddsShark sert des choix quotidiens de NBA pour les parieurs.