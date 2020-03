Cotes et tendances de paris NBA

Article gracieuseté OddsShark (@OddsShark)

Les Lakers de Los Angeles ont une fiche de 0-6 lors de leurs six derniers matchs contre les Bucks de Milwaukee et de 0-5 contre l’écart au cours de leurs cinq derniers matchs contre eux. Les Lakers tenteront de briser ces deux séquences de défaites avec une victoire sur Milwaukee vendredi soir.

Los Angeles et Milwaukee partent comme un choix sur les cotes NBA sur les paris sportifs surveillés par OddsShark.com. Les Bucks ont gagné 111-104 en tant que favoris à domicile de 3,5 points lors de la dernière rencontre entre ces deux équipes cette saison en décembre.

Les Lakers se sont améliorés à 9-1 SU et 7-3 ATS au cours de leurs 10 derniers matchs avec une victoire de 120-107 contre les 76ers de Philadelphie mardi soir. Anthony Davis a mené la charge avec 37 points et 13 rebonds tandis que LeBron James a récolté 22 points et 14 aides.

En 60 matchs, Los Angeles a acquis une avance confortable de cinq matchs pour la première place de la Conférence Ouest grâce à son record de 47-13 SU et 33-26-1 ATS.

Depuis le 19 avril 2000, les Lakers ont fait fermer la ligne dans un pick’em seulement 10 fois. Los Angeles est 0-10 SU et ATS dans ces 10 matchs de pioche selon la base de données OddsShark NBA.

Alors que Los Angeles jouit d’une avance de cinq points sur les Clippers de la deuxième place dans l’Ouest, Milwaukee a une avance encore plus large dans la Conférence de l’Est avec neuf matchs de plus que les Raptors de Toronto. Les Bucks sont 53-9 SU et 36-26 ATS cette saison et sont à égalité avec les Lakers pour le meilleur record de route de la NBA avec 25-6 SU et 17-14 ATS.

Après avoir remporté le titre de MVP la saison dernière avec 27,7 points et 12,5 rebonds par match, Giannis Antetokounmpo affiche en moyenne 29,6 points et 13,8 rebonds par match en 2019-2020.

Le total du vendredi soir est fixé à 227 points sur les sites de paris en ligne. L’UNDER a une fiche de 5-0 lors des cinq derniers matchs de Milwaukee.

Ça ne va pas beaucoup mieux que ça. Les deux meilleures équipes de la NBA entrent en collision dans un aperçu potentiel des finales de la NBA et les deux premiers pour NBP MVP se rencontrent également alors que Antetokounmpo affronte LeBron James. Avec les deux équipes fermement en contrôle de leurs conférences respectives, il ne reste plus trop de places en saison régulière pour se lever; c’est certainement l’un d’entre eux.

