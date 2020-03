Cotes et tendances de paris NBA

Article gracieuseté OddsShark (@OddsShark)

Les Lakers de Los Angeles ont une fiche de 0-2 face à l’écart dans leurs deux matchs contre les Clippers de Los Angeles cette saison. Les Lakers espèrent résoudre leurs rivaux du Staples Center lors de la dernière bataille de LA dimanche après-midi.

Les Lakers sont un outsider de 2,5 points sur les cotes NBA contre les Clippers sur les paris sportifs surveillés par OddsShark.com. Les Clippers étaient des outsiders de 3,5 points dans une victoire de 112-102 à domicile contre les Lakers en octobre et des outsiders de 2,5 points dans une victoire de 111-106 lors d’un match à domicile des Lakers le jour de Noël.

Lakers chez Clippers | Rapport de correspondance OddsShark

Les Lakers ont remporté une impressionnante victoire vendredi soir en battant les Milwaukee Bucks 113-103 à domicile. Giannis Antetokounmpo a marqué 32 points avec 11 rebonds lors de la défaite, mais il n’a pas réussi à vaincre le duo dynamique des Lakers, LeBron James et Anthony Davis.

Davis a récolté 30 points et neuf rebonds dans la victoire tandis que James a continué de plaider pour MVP avec 37 points, huit rebonds et huit passes décisives. Los Angeles est 9-1 SU et 8-2 ATS cette saison avec une séquence de 3-0 SU et ATS sur ses trois derniers matchs.

Si les Lakers ferment en tant qu’outsider des paris, ce ne sera que la huitième fois en 2019-20 qu’ils le feront. Les Lakers sont 6-1 SU et ATS en tant qu’outsider cette saison selon la base de données OddsShark NBA.

Avec une victoire de 120-105 sur la route des Houston Rockets jeudi soir, les Clippers se sont améliorés à 6-0 SU et 5-1 ATS au cours de leurs six derniers matchs. Kawhi Leonard s’appuie sur sa campagne sensationnelle la saison dernière, avec une moyenne de 26,9 points, 7,5 rebonds et 5,1 passes décisives par match en 49 matchs joués.

Ces moyennes sont actuellement les meilleures moyennes de saison régulière de la carrière de Leonard, et le monde de la NBA a vu la saison dernière combien il pouvait le faire passer à un autre niveau en séries éliminatoires. Les Clippers sont 25-6 SU et 18-13 ATS à domicile cette saison.

Le total de dimanche est fixé à 225,5 points sur les sites de paris sportifs. Le OVER est de 4-1 lors des cinq derniers matchs à domicile des Clippers contre les Lakers.

Il semble inévitable que la Conférence de l’Ouest finisse par se résumer à ces deux équipes. Jusqu’à présent, les Clippers ont gardé le contrôle de cette rivalité; mais une victoire des Lakers dans celui-ci pourrait aider à changer le récit sur toute la ligne.

