Cotes et tendances de paris NBA

Les Lakers de Los Angeles ont une fiche de 6-3 et une fiche de 5-3-1 contre l’écart sur leurs neuf derniers matchs contre les Nets de Brooklyn. Les Lakers peuvent poursuivre cette tendance de succès avec une victoire à domicile sur les Nets mardi soir.

Los Angeles est un favori à domicile de 11,5 points sur les cotes NBA des paris sportifs surveillés par OddsShark.com. Lors de leurs 11 derniers matchs à domicile contre les Nets, les Lakers ont une fiche de 8-3 SU.

Filets chez Lakers | Rapport de correspondance OddsShark

Aux yeux des fans de la NBA et des bookmakers, il y a trois équipes nettement en avance sur le reste du peloton comme favorites pour remporter le championnat cette saison; les Lakers, Milwaukee Bucks et L.A. Clippers.

Avec un peu plus d’un mois à jouer dans la saison régulière, les Lakers ont déclaré avec des victoires consécutives contre les Bucks et les Clippers qu’ils étaient l’équipe à battre. Si LeBron James et Anthony Davis continuent de jouer au niveau auquel ils ont joué au cours de la course actuelle de 11-1 SU et 9-3 ATS de l’équipe, les Lakers vont être extrêmement difficiles à choisir contre ces séries éliminatoires.

Les Lakers ont maintenant 49-13 SU et 35-26-1 ATS cette saison. Los Angeles a une avance de 6,5 matchs pour la première place de la Conférence Ouest.

Après avoir fait les séries éliminatoires l’an dernier, les Nets espéraient faire un pas en avant en 2019-20 avec l’ajout de Kyrie Irving. Mais Irving n’a joué que 20 matchs avant d’être arrêté pour la saison en raison d’une blessure à l’épaule, et l’entraîneur-chef Kenny Atkinson a été congédié ce week-end. Brooklyn a 11-20 SU et 13-18 ATS sur la route cette saison.

Le total de mardi soir est fixé à 223,5 points sur les sites de paris en ligne. L’UNDER a une fiche de 5-2 lors des sept derniers matchs des Lakers.

Brooklyn a ouvert le mois de mars avec un record de 3-1 SU et 2-2 ATS qui comprend une victoire bouleversée contre les Celtics de Boston sur la route en tant que outsiders de 6,5 points. La vraie question dans cette confrontation est de savoir à quel point les Lakers le prendront au sérieux; après deux matchs exténuants contre les Bucks et Clippers et avec un match contre les Houston Rockets jeudi, ce match contre les modestes Nets semble être un endroit potentiel pour se détendre un peu mentalement et physiquement.

