Cotes et tendances de paris NBA

Article gracieuseté OddsShark (@OddsShark)

Les Lakers de Los Angeles ont une fiche de 7-0 et une fiche de 5-2 contre l’écart au cours de leurs sept derniers matchs. Les Lakers peuvent prolonger leur séquence de victoires à huit matchs avec une victoire samedi soir contre les Grizzlies de Memphis.

Los Angeles est un favori de 6,5 points sur la route de la NBA à Memphis sur les paris sportifs surveillés par OddsShark.com. La semaine dernière, les Lakers ont battu les Grizzlies 117-105 à Los Angeles, couvrant l’écart avec 10,5 points de favoris.

Lakers chez Grizzlies | Rapport de correspondance OddsShark

Anthony Davis a ouvert la voie avec 23 points en seulement 25 minutes d’action alors que les Lakers ont remporté une victoire de 116-86 sur la route contre les Golden State Warriors sans LeBron James. Samedi matin, James était toujours répertorié comme douteux pour ce match contre Memphis avec la même blessure à l’aine qui l’a tenu hors de la compétition de jeudi.

Avec le meilleur record de la Conférence Ouest à 45-12 SU et une avance de six matchs sur les Denver Nuggets et LA Clippers pour la tête de série n ° 1, les Lakers n’ont aucune incitation majeure à précipiter LeBron James si son aine est toujours douloureux.

Les Lakers se sont améliorés à 4-0 SU et 3-1 ATS lors de leurs quatre derniers matchs sur la route avec la victoire de jeudi contre les Warriors selon la base de données OddsShark NBA.

Memphis est tombé à 0-5 SU et ATS au cours de ses cinq derniers matchs vendredi soir avec une défaite à domicile contre les Kings de Sacramento. Les Grizzlies détiennent toujours la huitième tête de série dans la Conférence de l’Ouest, mais cette récente séquence de défaites a ouvert la porte aux équipes derrière elles pour potentiellement faire un pas.

Permettant une moyenne de 122,8 points par match au cours de leurs cinq derniers matchs, les Grizzlies se classent maintenant au 26e rang de la NBA en ce qui a trait à la défense, ce qui permet 115,2 points par match.

Le total de samedi est fixé à 228,5 points sur les sites de paris sportifs. L’UNDER a une fiche de 7-0 lors des sept derniers matchs entre les Lakers et les Grizzlies.

Jouer aux Lakers est déjà assez mauvais; le faire la deuxième nuit consécutive, pour la deuxième fois en neuf jours, est un calendrier assez difficile à surmonter pour Memphis. James potentiellement assis ou limité par une blessure à l’aine aide les chances des Grizzlies, mais il est difficile de voir à la fois leurs récents malheurs et la récente séquence chaude des Lakers se terminer dans celui-ci.

Consultez OddsShark sur Twitter et Instagram ou rendez-vous sur YouTube pour une analyse des meilleurs jeux de cette semaine. De plus, l’ordinateur OddsShark sert des choix quotidiens de NBA pour les parieurs.