Cotes et tendances de paris NBA

Article gracieuseté OddsShark (@OddsShark)

Les Lakers de Los Angeles ont une fiche de 0-5 et une fiche de 1-4 contre l'écart lors de leurs cinq derniers matchs contre les Bucks de Milwaukee. Les Lakers tenteront de briser cette séquence de défaites avec une victoire bouleversée contre les Bucks jeudi soir.

Los Angeles est un outsider routier à quatre points sur les cotes de la NBA à Milwaukee sur les paris sportifs surveillés par OddsShark.com. Cette ligne pourrait voir un grand changement dans une direction ou dans l'autre lorsque le statut d'Anthony Davis devient clair alors que la star des Lakers est considérée comme douteuse avec une blessure à la cheville.

Lakers chez Bucks | Rapport de correspondance OddsShark

Avec Davis mis à l'écart en raison d'une blessure mardi soir contre les Pacers, Dwight Howard a intensifié le temps passé à l'attaque en obtenant un parfait 10 pour 10 du sol pour 20 points. LeBron James avait également 20 points à égaliser avec neuf rebonds et neuf passes décisives, mais ce n'était pas suffisant car les Lakers ont perdu pour la première fois lors de leurs huit derniers matchs.

Los Angeles n'a plus réussi à couvrir l'écart au cours de chacun de ses trois derniers matchs depuis sa fiche de 5-0 contre l'écart lors de ses cinq matchs précédents. En huit matchs sur route contre Milwaukee depuis 2010, les Lakers ne sont que 1-7 SU et 3-4-1 ATS selon la base de données OddsShark NBA.

Milwaukee a réussi une séquence de victoires 18-0 SU et 10-8 ATS lundi soir en favoris à 10,5 points contre les Mavericks de Dallas. Giannis Antetokounmpo a marqué 48 points et 14 rebonds dans la défaite 120-116, mais les Bucks ont eu une nuit difficile en défense et derrière la ligne des trois points avec seulement 11 marques en 41 tentatives de trois points.

Alors que les Lakers et les Bucks perdent leur dernier match dans ce match, les deux équipes auront des records de 24-4 SU jeudi, alors qu'ils se battent pour la première place de la NBA.

Le total du jeudi soir est fixé à 225 points sur les sites de paris sportifs. Le OVER est de 6-1 lors des sept derniers matchs de Milwaukee contre les adversaires de la Conférence Ouest.

J'espère que Davis est capable de jouer, mais avec ou sans lui, ce jeu est à peu près aussi excitant que possible en saison régulière. James et Antetokounmpo profitent des saisons de calibre MVP, et il y a de fortes chances que ces deux équipes se rencontrent en finale de la NBA cet été. Ce sera la télévision incontournable.

Consultez OddsShark sur Twitter et Instagram ou rendez-vous sur YouTube pour une analyse des meilleurs jeux de cette semaine. De plus, l'ordinateur OddsShark sert des choix quotidiens de NBA pour les parieurs.