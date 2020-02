Cotes et tendances de paris NBA

Article gracieuseté OddsShark (@OddsShark)

Les Los Angeles Lakers ont une fiche de 2-12 et une fiche de 5-9 contre l’écart lors de leurs 14 derniers matchs sur la route contre les Golden State Warriors. Les Lakers sont plus récemment 2-1 SU et ATS à leurs trois derniers matchs sur route à Golden State et chercheront à poursuivre leur tendance dans la bonne direction avec une victoire sur route jeudi soir.

Los Angeles est un favori de 11 points sur la route de la NBA à San Francisco sur les paris sportifs surveillés par OddsShark.com. Lors de leur dernier match sur la route contre Golden State le 8 février, les Lakers ont gagné 125-120 mais n’ont pas réussi à couvrir l’écart en tant que favoris à 14 points.

Les Lakers se sont améliorés à 6-0 SU au cours de leurs six derniers matchs et à 4-1 ATS au cours de leurs cinq derniers matchs avec une victoire de 118-109 contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans mardi. LeBron James a marqué 40 points dans la victoire et affiche une moyenne de 33,3 points par match au cours de ses quatre derniers matchs.

Los Angeles devra cependant se passer de lui contre les Warriors, car le Lakers All-Star sera absent de ce match avec une aine douloureuse.

Lors de leurs 28 premiers matchs sur route de 2019-20, les Lakers sont 23-5 SU et 15-13 ATS selon la base de données OddsShark NBA.

Golden State a perdu contre les Kings de Sacramento 112-94 mardi soir, marquant la troisième défaite consécutive de l’équipe de 14 points ou plus. Les Warriors ont gagné 0-7 SU et 2-5 ATS lors de leurs sept derniers matchs et seulement 1-12 SU et 4-9 ATS lors de leurs 13 derniers matchs à domicile.

Avec 12-46 SU et 27-30-1 ATS, Golden State détient le pire record de la NBA par une marge confortable cette saison. Steph Curry devrait faire son retour dans l’alignement au cours du mois de mars, mais les Warriors devraient toujours terminer la saison régulière en tant que favoris pour décrocher le premier choix général du repêchage de la NBA 2020.

Le total de jeudi soir est fixé à 225,5 points sur les sites de paris en ligne. L’UNDER a une fiche de 5-2 lors des sept derniers matchs entre Los Angeles et Golden State.

Même sans James, les Lakers ne devraient avoir aucun problème à s’occuper des affaires contre cette équipe de Warriors épuisée. La seule vraie question est de savoir s’ils seront en mesure de couvrir la propagation, ce qu’ils n’ont pas fait lors de leur dernière visite à San Francisco.

