Cotes et tendances de paris NBA

Article gracieuseté OddsShark (@OddsShark)

Les Lakers de Los Angeles ont une fiche de 5-0 et une fiche de 3-2 contre l’écart au cours de leurs cinq derniers matchs. Les Lakers peuvent prolonger leur séquence de victoires avec une victoire contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans mardi soir.

Los Angeles est un favori à domicile en huit points sur les cotes NBA des paris sportifs surveillés par OddsShark.com. Alors que les Lakers sont 4-0 SU lors de leurs quatre derniers matchs contre les Pélicans, la Nouvelle-Orléans détient un avantage de 2-1-1 contre l’écart sur ces quatre défaites.

Pélicans chez Lakers | Rapport de correspondance OddsShark

Lors d’une nuit où Jason Tatum a marqué 41 points et était complètement dans la zone, les Lakers ont réussi à survivre à un effort de jeu des Celtics de Boston dans une victoire de 114-112 à domicile dimanche. Anthony Davis a marqué 32 points et ajouté 13 rebonds dans la victoire tandis que LeBron James a frappé le vainqueur du match et a terminé la soirée avec 29 points, neuf passes décisives et huit rebonds.

Davis pourrait être dans une autre grosse soirée contre les Pélicans car il a enregistré une moyenne de 43,5 points et 11 rebonds par match lors de ses deux premiers matchs contre son ancienne équipe cette saison.

Dans leurs 12 derniers matchs en tant que favori de huit points ou moins, les Lakers sont 6-6 SU et 5-7 ATS selon la base de données OddsShark NBA.

La super recrue Zion Williamson est à la hauteur du battage médiatique. Au cours de ses 12 premiers matchs en NBA, Williamson affiche en moyenne 22,8 points et 7,2 rebonds par match. Et surtout, les Pélicans gagnent.

La Nouvelle-Orléans a un dossier de 5-1 SU et 4-1-1 ATS au cours de ses six derniers matchs et Williamson a une moyenne de 27,4 points par match au cours de cette période, en moyenne 29,2 minutes par match. Les Pélicans entrent en action mardi à seulement trois matchs derrière Memphis pour la huitième tête de série de la Conférence Ouest.

Le total de mardi soir est fixé à 238,5 points sur les sites de paris sportifs. Le OVER est de 5-1 lors des six derniers matchs des Pélicans.

Zion Williamson est une superstar plus grande que nature depuis qu’il a mis les pieds sur le campus de Duke l’année dernière. Mardi, il aura la chance de briller sous les lumières de Los Angeles contre deux des meilleurs joueurs du monde. Cela devrait être un match amusant à regarder.

