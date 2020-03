Cotes et tendances de paris NBA

Article gracieuseté OddsShark (@OddsShark)

Les Los Angeles Lakers ont une fiche de 2-4 et une fiche de 1-5 contre l’écart lors de leurs six derniers matchs sur la route contre les New Orleans Pelicans. Les Lakers espèrent remporter une victoire sur la route contre les Pélicans dimanche soir.

Los Angeles est un favori de 1,5 point sur la route de la NBA à la Nouvelle-Orléans sur les paris sportifs surveillés par OddsShark.com. Lors de leurs 30 premiers matchs sur route de 2019-20, les Lakers sont 24-6 SU et 16-14 ATS.

Lakers chez Pelicans | Rapport de correspondance OddsShark

Les Lakers ont vu une séquence de sept victoires consécutives s’écraser dans une défaite choquante de 105-88 contre les Grizzlies de Memphis. LeBron James a fini par jouer après avoir été initialement répertorié comme douteux avec une douleur à l’aine, enregistrant 19 points, 10 passes décisives et 34 minutes à la tête de l’équipe.

Mais il ne suffisait pas de surmonter une attaque des Grizzlies menée par Ja Morant avec 27 points et 14 passes décisives. Los Angeles espère rebondir tout de suite dans un affrontement avec une autre superstar recrue de haut niveau à Zion Williamson dimanche.

Ce match sera le huitième de Los Angeles en 2019-2020 la deuxième nuit consécutive. Les Lakers sont 8-0 SU et 7-1 ATS dans ces huit matchs selon la base de données OddsShark NBA.

Les Pélicans ont bien réagi à leur défaite de 118-109 contre les Lakers en février avec une victoire de 116-104 contre les Cavaliers de Cleveland. Cette victoire a porté la fiche de la Nouvelle-Orléans à 9-4 SU et 7-5-1 ATS au cours des 13 derniers matchs de l’équipe; les Pélicans sont maintenant à seulement 2,5 matchs derrière Memphis pour la huitième tête de série dans la Conférence Ouest.

Alors que le passage de Los Angeles à la Nouvelle-Orléans devrait aider les Pélicans sur le papier, la Nouvelle-Orléans a produit un record pire à domicile à 12-17 SU et 15-14 ATS qu’elle n’a sur la route à 14-16 SU et 15-13 -2 ATS.

Le total du dimanche soir est fixé à 234 points sur les sites de paris en ligne. Le OVER est de 9-4 lors des 13 derniers matchs des Pélicans à domicile.

Anthony Davis a perdu 41 points dans une victoire de 114-110 sur la route contre son ancienne équipe à la Nouvelle-Orléans le 27 novembre. Davis recevra une fois de plus la colère de la foule à domicile alors que les Lakers visent une sixième victoire consécutive sur les Pélicans lors de leur finale réunion de la saison régulière.

Consultez OddsShark sur Twitter et Instagram ou rendez-vous sur YouTube pour une analyse des meilleurs jeux de cette semaine. De plus, l’ordinateur OddsShark sert des choix quotidiens de NBA pour les parieurs.