Cotes et tendances de paris NBA

Article gracieuseté OddsShark (@OddsShark)

Les Lakers de Los Angeles ont une fiche de 0-3 face à l’écart lors de leurs trois derniers matchs contre les 76ers de Philadelphie. Les Lakers tenteront de remporter leur première victoire sur les 76ers depuis décembre 2017 mardi soir au Staples Center.

Los Angeles est un favori à domicile de 11,5 points sur les cotes NBA des paris sportifs surveillés par OddsShark.com. Lors de leurs 10 derniers matchs à domicile contre les 76ers, les Lakers n’ont que 2-8 contre l’écart.

Sixers chez Lakers | Rapport de correspondance OddsShark

Avec Anthony Davis (genou) et Alex Caruso (ischio-jambiers) qui ont tous les deux raté le match à cause des rayures tardives, LeBron James a mené les Lakers à une victoire de 122-114 sur les Pelicans de la Nouvelle-Orléans en tant que perdants de 1,5 point.

James a accumulé 34 points, 13 aides et 12 rebonds pour vaincre l’impressionnante performance de 35 points de Zion Williamson. Davis et Caruso sont tous deux considérés comme douteux pour ce match contre Philadelphie, mais James devrait à nouveau être prêt à gérer le gros du travail si Davis ne pouvait pas y aller.

Les Lakers sont 8-1 SU au cours de leurs neuf derniers matchs et 6-2 ATS au cours de leurs huit derniers selon la base de données OddsShark NBA.

La gamme des 76ers a été décimée par des blessures. Ben Simmons (arrière) et Joel Embiid (épaule) sont tous les deux indéfiniment, et Josh Richardson manquera également le match de mardi soir avec une commotion cérébrale.

Philadelphie a réussi à se battre dimanche contre les L.A.Clippers, couvrant l’écart en tant que perdants de 14 points dans une défaite de 136-130 grâce en partie à une nuit de 39 points de Shake Milton. Milton a été le plus grand bénéficiaire de ces blessures récentes car il est passé de 16 pour 20 (80%) à partir de la plage de trois points et a en moyenne 26 points par match au cours de la course 1-2 SU et 2-1 ATS de Philadelphie.

Le total de mardi soir est fixé à 220 points sur les sites de paris sportifs. L’UNDER a une fiche de 9-4 lors des 13 derniers matchs entre Los Angeles et Philadelphie.

Les divisions à domicile et sur route de Philadelphie cette saison sont assez stupéfiantes, les 76ers ayant 28-2 SU et 18-12 ATS à domicile, contre 9-22 SU et 9-21-1 ATS sur la route. Compte tenu de la façon dont les Lakers jouent et de la brièveté des 76ers, il ne serait pas trop surprenant de voir les problèmes de route de Philadelphie continuer dans celui-ci.

Consultez OddsShark sur Twitter et Instagram ou rendez-vous sur YouTube pour une analyse des meilleurs jeux de cette semaine. De plus, l’ordinateur OddsShark sert des choix quotidiens de NBA pour les parieurs.