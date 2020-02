Cotes, pronostics et pronostics de la NBA (vendredi 21 février): acheter des pélicans contre les blazers en désavantage numérique?

Cette saison NBA, j’essaye quelque chose de nouveau. Je vais écrire un article quotidien qui met en évidence tout ce que les parieurs et les joueurs DFS doivent savoir pour l’ardoise de cette nuit. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, lisez la pièce inaugurale.

Hier, j’ai terminé 1-5-1 pour -2,0 unités. Bien que je ne veuille pas me laisser entraîner dans le passé, je pense que cela vaut la peine de revoir les choses chaque jour.

La meilleure façon de le faire est de regarder la valeur de la ligne de fermeture (CLV), qui consiste simplement à mesurer si la ligne que vous avez mise s’est déplacée pour ou contre vous en fermant.

je parie Grizzlies pick’em et il a fermé à Grizzlies -1 (perdu)

je parie Hornets-Bulls plus de 210,5 et il a fermé à 211,5 (perdu)

je parie Taureaux (2H) -6 (poussé)

je parie Nets-Sixers sous 215,5 / 214,5 et il a fermé à 214 (perdu)

je parie Filets-Sixers (1H) moins de 105 (gagné)

je parie Heat-Hawks moins de 230 et il a fermé à 229,5 (perdu)

Ce fut une journée difficile malgré un CLV positif sur chaque pari. Ça arrive.

Cela aurait en fait été une journée neutre sans le match des Nets-Sixers, qui étaient mes plus gros paris (j’ai atteint le total deux fois). Il allait bien en-dessous du règlement mais a terminé à 216 en prolongation. Mauvais chance.

Quoi qu’il en soit, plongeons-nous dans l’ardoise d’aujourd’hui et trouvons des angles.

Enregistrement sur un an:

Global: 224-206-2

Spreads: 87-86-3

Totaux: 88-89

Moneylines: 23-10

Accessoires: 29-22

Cotes et analyse des paris

19 h ET: Dallas Mavericks (-4) à Orlando Magic, 220

19 h ET: Cleveland Cavaliers chez Washington Wizards (-6), 236,5

19 h 30 ET: Indiana Pacers (-6,5) aux New York Knicks, 211,5

19 h 30 HE: Phoenix Suns at Toronto Raptors (-7,5), 228,5

20 h ET: Boston Celtics (-6,5) chez Minnesota Timberwolves, 228,5

20 h ET: Denver Nuggets à OKC Thunder (-1), 215

21 h ET: San Antonio Spurs à Utah Jazz (-7), 221,5

22h30. ET: Pélicans de la Nouvelle-Orléans (-4,5) chez Portland Trail Blazers, 237,5

22h30. HE: Memphis Grizzlies aux Los Angeles Lakers (-11), 232,5

Mavs chez Magic

Les Mavs ont un peu trébuché au cours de la nouvelle année, en partie à cause d’une régression de tir mais surtout à cause de blessures. Dwight Powell était absent pour l’année, et Luka Doncic est entré et sorti avec des maux tenaces. Kristaps Porzingis aussi.

Luka est de retour et semble en bonne santé après la pause des étoiles, donc je pense qu’il est intelligent d’avoir une vision plus longue des choses. Lorsque Luka a été sur le sol cette saison, les Mavs ont été impressionnants, affichant une note nette de +7,0 sur près de 3000 possessions. L’infraction en particulier a été incroyable, marquant 119,4 points pour 100 possessions – une marque folle.

Pour être juste, avec Doncic au sol et Powell éteint, l’équipe n’a affiché qu’une note nette de +3,9. Mais ils ont toujours été largement offensifs, affichant une note offensive de +116,5 – c’est la défense qui a vraiment chuté.

Mais je pense que cela préoccupe moins le Magic, qui se classe 24e en efficacité offensive cette saison et 28e en eFG%. Parfois, vous pouvez trop réfléchir: Dallas est l’une des meilleures équipes de tir de la ligue; la magie est l’une des pires.

Il y a aussi le problème mathématique: les Mavs sont deuxièmes en taux de 3 points cette saison et cinquième spécifiquement en corner-3. Les Magic sont respectivement 18e et dernier mort dans ces catégories.