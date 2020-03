Cotes, pronostics et pronostics de paris contre le tonnerre: la valeur de Rudy Gobert

Crédit:

Si la saison NBA se terminait aujourd’hui, ce serait votre match 4-5 dans les éliminatoires de la Conférence Ouest. Le Jazz n’est qu’un match sur le Thunder, donc ce jeu sera très important pour l’ensemencement et l’avantage sur le terrain.

Le Thunder tiendra-t-il à domicile? Quelle est la valeur de Rudy Gobert, qui est discutable ce soir, pour le spread et le total? Décomposons-le.

Jazz at Thunder Picks, Cotes et pronostics de paris

Propagation: Thunder -3

Plus / Moins: 218,5

Heure: 20 h ET

Chaîne de télévision: NBA League Pass

Tendances de paris à connaître

Le Thunder est le meilleur de la ligue 40-24 contre l’écart (ATS), bien que la plupart de cette valeur soit venue sur la route et en tant que chien. À la maison et comme favori – comme ce soir – ils ont respectivement 17-16 ATS et 15-14 ATS.

Les Jazz n’ont que 2-7-1 contre l’écart au cours de leurs 10 derniers matchs, bien qu’ils aient une fiche de 8-5 au total cette saison en tant qu’outsider. Ce sont +1,16 unités en tant qu’outsider de la ligne monétaire.

Rapport Sharp

Jusqu’à présent aujourd’hui, il semble que les côtés coupants soient le Thunder et plus. Nous avons maintenant suivi trois mouvements de vapeur sur le Thunder – à -2 deux fois, puis à -3 à nouveau plus tard dans l’après-midi – et un seul sur le Jazz à +3,5.

