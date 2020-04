Cotes télévisées de «The Last Dance»: le documentaire Bulls d’ESPN attire 6,1 millions de téléspectateurs

Crédit:

Garrett Ellwood / NBAE via .. Sur la photo: Phil Jackson et Michael Jordan

20 avr.2020 à 16h55 HAE

Les deux premiers épisodes de «The Last Dance», diffusés dimanche soir sur ESPN et ESPN2, sont désormais le documentaire le plus regardé d’ESPN.

ESPN a déclaré lundi qu’une moyenne de 6,1 millions de personnes ont regardé l’émission sur les deux chaînes. Le premier épisode avait 6,3 millions de téléspectateurs, tandis que le deuxième épisode avait 5,8 millions de téléspectateurs.

C’est environ 40% de l’audience qu’ABC a recueillie pour les jeux pour les finales de la NBA 2019 (et rappelez-vous, le documentaire a été diffusé sur le câble, pas sur la télévision en réseau).

[[L’argent facile! Obtenez une chance de 2-1 sur Joe Burrow to Go No. 1… (Oui, nous sommes sérieux)]

Pour mieux situer les chiffres, le documentaire précédemment regardé par le réseau était son “30 pour 30” sur Bo Jackson intitulé “You Don’t Know Bo”. Diffusé pour la première fois sur ESPN en décembre 2012, 3,6 millions d’Américains l’ont regardé.

“The Last Dance”, une série en 10 parties centrée sur la saison 1997-98 des Chicago Bulls, devait initialement débuter en juin, mais aucun sport majeur n’ayant lieu actuellement, ESPN a décidé de le déplacer jusqu’en avril.

Les Bulls sont habitués au titre de «plus regardé». Le sixième match de la finale de la NBA de 1998, qui était le dernier match de Michael Jordan et Scottie Pippen avec l’équipe, a été regardé par un record de la NBA avec 72 millions de personnes.

ESPN a déclaré que 12,1% des foyers de télévision de Chicago étaient à l’écoute du documentaire, le plus grand nombre de toutes les villes.

[The Man, the Myth, the Gambler: A Collection of Famous Michael Jordan Betting Stories]