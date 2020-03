Cousy va pour 50, Vitaly Potapenko, Norman Cook né

Ce jour-là, les Boston Celtics ont remporté leur toute première série éliminatoire en 1953 derrière une éruption de 50 points du meneur Bob Cousy.

La victoire, une victoire de quatre heures supplémentaires sur les Nationals de Syracuse au Boston Garden, et a vu Cooz se diriger vers la bande de charité pour 32 tentatives dans le concours de pré-horloge, dont il a converti 30.

James Harden serait jaloux.

C’est également l’anniversaire de deux anciens Celtics, le centre Vitaly Potapenko et l’attaquant Norm Cook.

Cook a été repêché 16e au total lors du repêchage NBA de 1976 par Boston hors du Kansas, et n’a joué qu’une seule saison pour les Celtics, avec une moyenne de 2,5 points et 1,1 rebonds par match avec l’équipe.

«Ukraine Train» – comme s’appelait Potapenko – est né en Ukraine et a joué son ballon universitaire à Wright State avant d’être repêché par les Cleveland Cavaliers 12e au classement général en 1996.

Il sera ensuite échangé à Boston en 1999, où il jouera pendant quatre saisons entre 1999 et 2002.

Il a en moyenne 7,5 points et 5,8 rebonds avec les Celtics avant d’être transféré aux Seattle Supersonics dans le cadre du commerce qui a amené Vin Baker et Shammond Williams à Boston.

Les Celtics ont également une paire de victoires à leur actif à cette date depuis la saison de Banner 17.

En 2011, Boston a battu les New York Knicks 96-86 derrière 24 points et 11 rebonds de Kevin Garnett et 21 points et 6 planches de Paul Pierce.

Le meneur Rajon Rondo a ajouté 13 points et 12 passes décisives à la victoire.

Ils ont également battu le Orlando Magic 107-96 à cette date cinq ans plus tard, avec Isaiah Thomas enregistrant 28 points et 7 rebonds, et Avery Bradley ajoutant 22 points et 9 planches.

Le centre de réserve Kelly Olynyk contribuerait 22 points et 5 rebonds sur le banc, frappant 4 de 6 de ses tentatives de 3 points.

.