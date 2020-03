COVID-19 menace les saisons NBA, NHL et MLB dans la Bay Area – The Athletic

Le Dr John Swartzberg, expert en maladies infectieuses à UC Berkeley, a été franc à ce sujet. Lorsqu’on lui a demandé lundi si les Warriors et les autres équipes de la NBA devraient toujours accueillir des matchs en ce moment, pendant la menace COVID-19, il a répondu: “Non”.

Lorsqu’on lui a demandé des explications supplémentaires, il a déclaré: «Je pense que de grands rassemblements de personnes dans des environnements fermés en cas de pandémie ne sont pas prudents. C’est le moyen idéal de propager le virus. »

Le coronavirus est déjà à San Francisco. La ville a signalé cinq nouveaux cas lundi, s’ajoutant aux huit signalés auparavant. Bien sûr, il y a aussi le navire de croisière Grand Princess contaminé par le coronavirus, qui a finalement accosté lundi au port d’Oakland, où les passagers les plus gravement malades ont été emmenés dans les hôpitaux de la région et les résidents de Californie ont été libérés et dépistés pour la fièvre ou d’autres symptômes avant d’être envoyé aux bases militaires pour une quarantaine de 14 jours. Si c’est l’étendue de la propagation, alors nous pouvons nous considérer chanceux et …

.