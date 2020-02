Covington et Tucker tirent de plus petites roquettes sur Warriors

Les Houston Rockets avaient l’espacement au sol dont ils rêvaient jeudi à Golden State, avec les démarreurs de première zone Robert Covington et P.J. Tucker faisant chacun cinq trois points dans une déroute 135-105 (score de la boîte).

James Harden a mené les Rockets (35-20) avec 29 points et 10 passes, tandis que Russell Westbrook a ajouté 21 points et 10 passes. Il s’agit de la sixième victoire en huit matchs des Rockets, le Tucker de 6 pieds 5 pouces commençant au centre de chacun d’eux dans le cadre de la nouvelle composition plus petite de Houston.

Covington était le troisième meilleur marqueur de Houston avec 20 points, et il a également ajouté cinq rebonds et un total de quatre blocs. C’est le deuxième match consécutif avec les Rockets pour Covington pour bloquer quatre tirs.

En raison de l’éruption, aucun joueur des Rockets n’a dépassé les 30 minutes de jeu, l’entraîneur-chef Mike D’Antoni jouant 12 hommes au total.

Tucker a frappé ses cinq trois points en première période, ce qui a permis de créer une avance de 22 points à la mi-temps sur les Warriors (12-44). Pour Houston, c’était une douce revanche après une perte choquante au Chase Center à Noël.

Le grand homme vétéran Jeff Green, qui a signé il y a seulement deux jours, a ajouté à la profondeur des tireurs de la zone avant de Houston en marquant 17 points et en réussissant quatre tirs sur cinq à 3 points lors de ses débuts avec les Rockets.

Dans l’ensemble, Houston a réussi 25 des 49 pointeurs à 3 points (51,0%) en équipe, tandis que Golden State n’a touché que 7 des 33 points sur une plage de 3 points (21,9%). Tucker, Covington et Green se sont combinés pour créer 14 des 20 plateaux (70,0%).

Les Warriors ont été menés par 22 points du nouveau venu Andrew Wiggins.

Les Rockets ont un défi beaucoup plus important qui se profile samedi lorsqu’ils visitent le Jazz à Salt Lake City. Houston traîne l’Utah (36-18) par 1,5 match au classement de la Conférence Ouest dans la course à l’avantage du terrain à domicile au moins au premier tour des éliminatoires de la NBA 2020, et le match de samedi décidera également de tout bris d’égalité potentiel entre les équipes.

Le garde Eric Gordon n’a pas joué jeudi en raison d’un tibia gauche meurtri, mais l’espoir est qu’il sera de retour pour le match de samedi. Le pourboire est prévu à 20 h. Central de Vivint Smart Home Arena.

.