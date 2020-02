Création d’un nouveau tableau de profondeur des guerriers pour le retour de Steph Curry

Stephen Curry est sur le point de faire son retour tant attendu aux Golden State Warriors après une blessure. Lorsque son nom figurera dans la liste de départ des Warriors pour la première fois depuis fin octobre, il aura une multitude de nouveaux coéquipiers.

Le directeur général Bob Myers a déplacé six joueurs à la date limite des échanges de la NBA et est occupé depuis à remplir la liste de Golden State. Les Warriors tournent à travers un mélange de recrues, de contrats à double sens et de contrats de 10 jours pour remplir la fin de leur rotation.

Le dernier match de Curry avant de se blesser contre les Suns, les Warriors ont commencé Draymond Green, Eric Paschall, Glenn Robinson III et D’Angelo Russell. Omari Spellman, Willie Cauley-Stein et Alec Burks ont tous joué des minutes à deux chiffres sur le banc, Marquese Chriss recevant la décision d’un entraîneur DNP.

Seuls sept joueurs de la nuit de la blessure de Curry sont toujours dans Golden State. Lorsque le joueur le plus utile à deux reprises fera son retour prévu, il devra se familiariser avec un nouveau casting de coéquipiers.

Voici un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le graphique de profondeur de Golden State une fois que Curry est en bonne santé.

PG: Stephen Curry – Jordan Poole – Ky Bowman

SG: Damion Lee – Jordan Poole – Mychal Mulder (contrat de 10 jours)

SF: Andrew Wiggins – Eric Paschall – Juan Toscano-Anderson

PF: Draymond Green – Eric Paschall – Alen Smailagic

C: Marquese Chriss – Kevon Looney – Dragan Bender (contrat de 10 jours)

Curry aura le défi de s’adapter à sa main réparée chirurgicalement tout en faisant de nouveaux ajustements à ses coéquipiers. Si le All-Star à six reprises revient à la date cible annoncée du 1er mars contre les Wizards de Washington, Curry aura 22 matchs restants au cours de la saison 2019-2020 pour renforcer la chimie au sein des Warriors.

.