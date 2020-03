Critiques de SB Nation: The Crystal Palace Dinosaurs

Lorsque vous n’êtes autorisé à quitter la maison qu’une fois par jour, cela met beaucoup de pression sur la marche du matin. Dois-je pointer le buggy au nord ou au sud? Heureusement pour moi, juste en bas de la route de ma maison se trouve Crystal Palace Park, qui offre deux grands avantages: premièrement, beaucoup d’espace pour la distanciation sociale et l’évitement des joggeurs, et deuxièmement, une chance de voyager dans le temps quelques centaines millions d’années. Encore plus chanceux, cet itinéraire – jusqu’au parc, autour des dinosaures, en arrière – est presque exactement la bonne longueur pour la première sieste de ma fille de la journée. Synergie au temps de la couronne.

De temps en temps, j’aime imaginer que les dinosaures de Crystal Palace surprennent quelqu’un par surprise. Une âme sans méfiance, se promenant le long du chemin, KeepCup dans une main et téléphone dans l’autre. Puis tout d’un coup: l’horreur. Une créature – un monstre – à l’échelle et terrible, grimpant hors de l’eau, hors du temps profond. Dents d’un cauchemar; des pointes serraient le long de son dos. Yeux fissurés et fixes. Bouche ouverte pour mordre. Rugir. Pour… pour… accrocher, ça ne bouge pas.

Mais même si cela se produit, le choc ne peut pas durer longtemps. Une fois que le cerveau se rattrapera, il rappellera à son propriétaire que les dinosaures sont tous morts depuis un certain temps maintenant. Et en tout cas, cela ne ressemble à aucun dinosaure que vous connaissez. Les jambes sont fausses. C’est de la graisse aux mauvais endroits. C’est le mauvais genre d’étrange.

Mike Kemp / In PIctures via .

Quand j’ai vu les dinosaures pour la première fois, il y a une quinzaine d’années, j’ai ri. Ils étaient drôles. Ils avaient tord. Ils étaient drôles parce qu’ils avaient tort. J’avais une vingtaine d’années et je savais donc tout; je savais à quoi ressemblaient les dinosaures. J’avais vu Jurassic Park. Enfant, j’avais mémorisé chaque nom, d’Aardonyx à Zupaysaurus et vice-versa. Et donc, en tant qu’adulte jeune et irritant, je savais à quel point ces lézards étranges étaient stupides et incorrects.

Ils ont été construits dans les années 1850 par Benjamin Waterhouse Hawkins, sculpteur et artiste d’histoire naturelle, en collaboration avec divers experts en paléontologie ancienne, dont Richard Owen, l’homme qui a inventé le mot «dinosaure». Ils étaient basés sur des extrapolations raisonnées à partir des fossiles disponibles et ils étaient, pour leur temps, un aussi bon travail que n’importe qui aurait probablement pu le faire. Ils sont devenus une sensation mineure, et la reine Victoria et le prince Albert sont tombés plusieurs fois.

Ils sont même entrés dans la littérature – le héros titulaire de Kipps de HG Wells emmène sa mariée parmi les «étranges rappels des possibilités du Créateur… d’énormes effigies d’iguanodons et de deinotheria et de mastodons et autres»:

Kipps méditait sur les formes monstrueuses en vue. «Je me demande« si tous ces vieux animaux antédiluvium ont disparu », a-t-il demandé. “Personne ne pourrait” les avoir tués “.

“Pourquoi, je le sais”, a déclaré Ann. “Ils ont été dépassés par le déluge …”

Kipps médita un moment. “Mais je pensais qu’ils devaient prendre deux de tout ce qu’il y avait -“

“Dans la mesure où ils font de la publicité”, a déclaré Ann…

Les Kippses en sont restés là. Le grand Labyrinthodont vert et or n’a pas tenu compte de leur conversation. Il regardait avec ses yeux merveilleux au-dessus de leurs têtes vers l’infini – inflexiblement calme.

Mais ni l’histoire ni la paléontologie n’ont été aimables. Le parc a été ravagé par un incendie dans les années 1930 et par la suite les dinosaures se sont délabrés. Même maintenant, malgré leur ajout à la liste des constructions protégées du Royaume-Uni et les efforts de restauration en cours, ils semblent toujours pittoresques. Polissez-les comme vous voulez, mais Hylaeosaurus ressemble à un Harryhausen, les Teleosaurs lèvent leurs longs museaux en l’air comme s’ils grelottent sur des trompettes, et les Labyrinthodonts, quoi que Wells ait pu dire, ne ressemblent à rien comme un étang de marche au ralenti crapauds.

Moment Editorial / .

De tous les nombreux parcs de Londres, Crystal Palace est le plus post-apocalyptique. En tant que tels, les dinosaures, des monarques déchus depuis longtemps entraînés dans le temps par leurs héritiers planétaires, conviennent bien à leur espace. Il en va de même pour le coronavirus: le ciel calme, la distance inconfortable, le sens du monde passant d’un passé connu à un avenir inconnaissable.

Il est nommé pour une vaste maison d’exposition de verre victorienne qui a été construite à Hyde Park, dans le centre de Londres, pour accueillir la grande exposition de 1851. Après la fin de l’exposition, l’édifice a été entièrement démonté et déplacé de huit miles au sud, pour présider un parc nouvellement défini dans une banlieue verdoyante. De nouveaux lacs ont été creusés, des dinosaures ont été construits.

Le Palais n’est plus là. Il a brûlé en 1936, et les mouvements ultérieurs pour reconstruire la chose se sont fondés sur des questions de coût, de temps et le sentiment général qu’il y a toujours quelque chose de plus important à faire. Mais vous pouvez vous promener dans l’espace où il se trouvait, qui est encore transporté par son absence. Les supports en pierre supportent un grand vide. De grandes marches taillées dans le paysage ne mènent nulle part. Les sphinx gardiens sont assis au repos, sans rien à surveiller.

Ces sphinx ont été récemment restaurés et repeints dans une teinte rouge surprenante, quelque part entre le sang et la rouille. Apparemment, c’était leur couleur d’origine, à l’époque où ils gardaient les marches de l’exposition, mais cela a l’étrange effet de les faire paraître en quelque sorte moins historiques qu’eux. La vieille pierre, la pierre historique, s’effrite et grise, tachée d’eau et fourrée de mousse. Il porte son temps comme un visage rayé; le passé peut y être lu. Ici, la recherche de l’authentique a produit quelque chose de choquant, un double anachronisme: ils ne semblent ni nouveaux ni anciens, mais plutôt tombés hors du temps.

Étant plus âgé, plus sage et beaucoup plus fatigué, et étant réconcilié avec le fait que je ne sais pas tout et que je ne sais souvent rien, ce que je comprends être la condition de l’âge adulte, je ne trouve plus la fausseté des dinosaures drôle. Mais je les aime beaucoup plus que moi. Il y a quelque chose d’encourageant et d’encourageant dans leur injustice. Ils ne sont plus aujourd’hui des monuments de la puissance de la science victorienne, un empire s’étendant dans un passé lointain, mais témoignent de la faillibilité de l’humanité.

Car, cher lecteur, il s’avère que je me trompais également. Jurassic Park avait tort.

Je me souviens, enfant, avoir été impressionné par les dents et les cornes et tout le reste, mais surtout par le sérieux des dinosaures: les grands cols longs, les terribles dents pointues. Même The Land Before Time est clair que la frivolité de ses personnages est une conséquence de leur enfance; les dinosaures adultes sont aussi sérieux qu’ils devraient l’être. Les dinosaures avec lesquels j’ai grandi, une fois que j’ai quitté ce stade de la petite enfance où tout peut être de n’importe quelle couleur et commencé à lire des livres avec des prétentions à la précision, étaient des créatures ternes. Ils sont passés du gris au brun et au vert foncé, avec juste un éclat de couleur occasionnel pour garder les choses intéressantes. Couleurs sérieuses: toutes les saveurs du camouflage militaire

Nous savons mieux maintenant. Nous savons – nous pensons que nous savons; nous avançons actuellement comme notre meilleure estimation; la science a changé – que les dinosaures, ou du moins un bon nombre d’entre eux, étaient des explosions explosives de plumes, des profusions de couleurs. Hilarant, dramatique et même un peu camp. Je me demande, parfois, en poussant le buggy au-delà de la forme corpulente de l’Iguanodon, comment la plume des dinosaures a pu modifier mon obsession d’enfance. Cela aurait peut-être été moins grave, moins taxonomique – je connais tous les noms! Je suis insupportable! – et plus ludique étrange. Ou peut-être que je serais juste entré dans les timbres à la place.

Imagno / Contributeur / .

Pour Noël, mon partenaire et moi avons acheté à notre fille une affiche de dinosaure de A à Z, peinte par l’artiste James Barker. Les peintures sont colorées, joyeusement ridicules, presque expressionnistes; loin des verts et des gris de ma jeunesse. Ce n’est pas une tentative de représenter les dinosaures comme ils l’étaient, avec autant de précision que le moment le permet. Ce sont plutôt des dinosaures comme ils auraient pu l’être. Comme cela aurait été amusant pour eux. Pourquoi Allosaurus ne devrait-il pas être bleu vif, avec une tête orange. Allez-vous en rire?

Les monstres de Crystal Palace visaient la précision et ainsi, au fur et à mesure que les connaissances évoluaient, ils devenaient ridicules. Maintenant, ils ont été récupérés, sont célébrés dans leur injustice. Vous pouvez acheter un T-shirt. Pendant ce temps, les sphinx de Crystal Palace ont été restaurés avec une attention particulière à l’authenticité, ce qui a eu pour effet paradoxal de les sortir de tous les endroits possibles. Les dinosaures sur l’affiche de ma fille dansent la frontière entre ces deux: ils sont ludiques, consciemment incorrects. Ils regardent par derrière leurs plumes probables, un arc-en-ciel de couleurs possibles, et dans leur ambiguïté ils proposent une relation au passé imaginative et libre. Cela prend ce que nous savons, reconnaît que nous ne savons pas tout, et demande non pas ce qu’une chose devrait être, mais ce qu’elle pourrait être.

Image courtoisie James Barker

Fait amusant: il y avait un Andrewsarchus. Pas un dinosaure, pas tout à fait, mais un ongulé préhistorique qui s’est affalé autour de ce qui est maintenant la Mongolie intérieure environ 25 millions d’années après le dernier tyrannosaure couché et mort. Cependant, aussi délicieux que d’avoir mon propre quasi-dinosaure, cela ne pouvait pas m’empêcher de cultiver une jalousie obscure de mon frère, Peter, et son chevauchement presque parfait avec le puissant Ptéranodon.