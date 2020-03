Cubain: “Il est possible que nous mesurions la fièvre dans les salles lorsque les matchs sont rejoués”

Mark Cuban, le propriétaire de Dallas MavericksIl a expliqué comment il pensait que la NBA allait revenir et quels types de mesures pourraient être prises pour faire des pavillons des endroits sûrs lorsque la crise sanitaire qui provoque l’expansion du coronavirus est terminée:

“Il n’est pas difficile d’utiliser des pistolets pour prendre la température et voir si quelqu’un a de la fièvre. Peut-on le faire? Oui. Nous devons être prudents, surtout lorsque nous essayons de revenir. Premièrement, nous allons jouer à de nombreux jeux sans fans et plus tard, nous étudierons la situation et verrons que faire à partir de là. ”

Le propriétaire de l’équipe des Dallas Mavericks, Mark Cuban, critique le Congrès pour son échec à parvenir à un accord sur un ensemble d’aide pour les coronavirus jusqu’à présent, le qualifiant d ‘«inadmissible».

“Chaque jour, il y a des retards, plus d’entreprises ferment, plus de gens sont licenciés ou licenciés et ils ne reviennent pas.” pic.twitter.com/c5mEq0hASO

– Anderson Cooper 360 ° (@ AC360) 25 mars 2020

.