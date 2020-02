Current 2020 NBA Western Conference Playoffs Cotes des paris: toutes les routes vers les finales de la NBA passent par LA

Crédit:

Kirby Lee-USA TODAY Sports. Sur la photo: Kawhi Leonard et LeBron James

19 févr.2020 04:46 PM EST

Il semble que toutes les routes de la Conférence Ouest passent par Los Angeles.

Les Clippers et les Lakers sont actuellement à égalité pour sortir de l’Ouest et faire la finale de la NBA selon FanDuel, qui les a à +170 chacun. Après cela, il passe un peu aux Rockets à +750, au Jazz à +950 et ensuite à une variété d’équipes à 10-1 ou moins.

L’ensemencement et les divisions seront très importants dans les séries éliminatoires de la Conférence de l’Ouest, et beaucoup de ceux-ci restent très douteux avec autant d’équipes de haut niveau regroupées si étroitement ensemble. Les Nuggets, les Lakers et le Jazz sont actuellement privilégiés pour remporter leurs divisions respectives à la sortie de la pause des étoiles.

Voir toutes les cotes de paris de la NBA Western Conference ci-dessous.

Cotes de paris actuelles sur les éliminatoires de la Conférence Ouest de la NBA 2020

Los Angeles Clippers: +170

Les Lakers de Los Angeles: +170

Houston Rockets: +750

Utah Jazz: +950

Pépites de Denver: +1000

Dallas Mavericks: +2100

Oklahoma City Thunder: +6000

Portland Trail Blazers: +6500

Grizzlies de Memphis: +7000

San Antonio Spurs: +10000

Pélicans de la Nouvelle-Orléans: +13000

Phoenix Suns: +21000

Rois de Sacramento: +24000

Golden State Warriors: +25000

Minnesota Timberwolves: +25000

Contrairement à la Conférence orientale, les trois divisions sont toujours dans le doute. FanDuel a aussi des chances sur ces courses…

Cotes des paris de la division Nord-Ouest

Pépites de Denver: -140

Utah Jazz: +110

Oklahoma City Thunder: +1600

Minnesota Timberwolves: +25000

Portland Trail Blazers: +25000

Pacific Division Paris Cotes

Les Lakers de Los Angeles: -360

Los Angeles Clippers: +240

Cotes de paris de la division sud-ouest

Houston Rockets: -195

Dallas Mavericks: +145

Grizzlies de Memphis: +5500

San Antonio Spurs: +16000

Pélicans de la Nouvelle-Orléans: +25000