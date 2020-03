Curry sort sur ses genoux, bien que les Warriors tombent

Victoire de Toronto Raptors avant Guerriers de l’état d’or par 121-113 le jour du retour après sa longue blessure de Stephen Curry. Le Chase Center de San Francisco a apprécié la beauté de voir le meilleur joueur de l’histoire de la franchise de retour. Curry a commencé comme partant, a joué 27 minutes et a fait ce qui suit: 23 points (6 sur 16 dans les tirs au champ et 3 sur 12 dans les triplets), 7 rebonds et 7 passes décisives.

Curry fait sensation au centre-ville ☔️ pic.twitter.com/2VwugNAF3V

– NBA TV (@NBATV) 6 mars 2020

Il faut dire que Don Stephen n’avait plus joué depuis le 30 octobre dernier, quand Aron Baynes s’est écrasé la main avec le corps lors d’une action accidentelle. Il n’est pas surprenant qu’il se soit rendu au parquet avec impatience et en criant (Ahhhhh!) Pour libérer l’adrénaline après quatre mois d’absence.

Steph le SENTIR – pic.twitter.com/Ql67rfhXIE

– NBA TV (@NBATV) 6 mars 2020

Steve Kerr, son entraîneur des Warriors, a commenté le retour de sa grande star: “Je pense que, à bien des égards, cela n’a pas été simplement le retour de Steph, mais je pense que nous avons quitté la partie la plus profonde de la forêt au cours des deux dernières semaines, une fois que nous avons su que je reviendrais. L’impact qu’il crée sur nous, nous fait tous monter et cela va se voir. “

STEPH EST DÉLOYAL – pic.twitter.com/ePYRbGyjcN

– NBA TV (@NBATV) 6 mars 2020

Nous verrons ce que les Warriors pourront construire l’été prochain, dans lequel Klay Thompson devrait également être de retour.

.