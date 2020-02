Dallas Mavericks – Atlanta Hawks: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Dallas Mavericks gagné à domicile pour Atlanta Hawks par 123-100 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite loin de chez eux avec Houston Rockets par 128-121. De leur côté, les visiteurs ont gagné à domicile contre Philadelphia 76ers par 127-117. Avec ce résultat, Dallas Mavericks il reste dans les positions de play-off avec 29 matchs gagnés sur 48 disputés, tandis que Atlanta Hawks, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 13 matchs gagnés sur 49 joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

02/02/2020

À 04:53

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, la direction était entre les mains des sections locales, en fait, elles ont réalisé un partiel dans ce quart de 18-2 et ont atteint une différence de 9 points (30-21) jusqu’à la fin avec un résultat de 36-26. Puis, au deuxième trimestre, les joueurs de Dallas Mavericks ils se sont distancés sur le tableau de bord et ont augmenté la différence à un maximum de 16 points (55-39) lors du quatrième, qui s’est conclu par un résultat partiel de 26-23. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 62-49 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile se sont distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 10-2 et sont venus gagner par 29 points (97-68) jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 35- 23 et 97-72 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre, les visiteurs ont de nouveau réduit les distances sur le tableau de bord, même si cela n’a pas été suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 26-28. Enfin, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 123-100 pour Dallas Mavericks.

Pendant le match, Dallas Mavericks il a remporté la victoire grâce à 27 points, huit passes et quatre rebonds de Jalen Brunson et les 22 points, quatre passes décisives et sept rebonds de Dorian Finney-Smith. Les 26 points et 11 rebonds de John collins et les 20 points, trois passes et un rebond de Kevin Huerter ils n’étaient pas suffisants pour Atlanta Hawks Gagnez le match.

Le lendemain de la NBA, Dallas Mavericks fera face Indiana Pacers dans le Bankers Life Fieldhouse. De son côté, le prochain adversaire de Atlanta Hawks sera Boston Celtics, avec lequel vous verrez les visages dans le State Farm Arena. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.