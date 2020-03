Dallas Mavericks – Denver Nuggets: résultat du match NBA, résumé et statistiques en direct

Dallas Mavericks réussi à l’emporter en tant que local contre Denver Nuggets 113-97 dans une nouvelle journée NBA. Auparavant, les locaux ont perdu à domicile contre San Antonio Spurs par 119-109. De leur côté, les visiteurs ont battu à domicile Milwaukee Bucks par 109-95. Avec ce résultat, Dallas Mavericks Il compte 39 victoires en 66 matchs, ce qui lui permet de s’installer en play-offs tout en Denver NuggetsAprès le match, il continue également dans les positions de barrage avec 43 victoires en 64 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel 12-2 pendant le trimestre jusqu’à la fin avec un 33-29. Plus tard au deuxième trimestre Dallas Mavericks Il a réussi à se distancer sur le tableau de bord et a réalisé une différence maximale de huit points (42-34) lors du quatrième, ce qui s’est soldé par un résultat partiel de 24-21. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 57-50 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre Denver Nuggets Il a réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le jeu revienne, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart 14-2 et a continué à gagner par six points (67-73) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 27-35 et un Résultat global 84-85. Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe locale a réussi à surmonter le résultat, en fait, l’équipe a obtenu un partiel 13-2 et a fait la différence maximale (16 points) à la fin du trimestre et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29 -12. Enfin, le match s’est conclu avec un résultat de 113-97 pour les locaux.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de Dallas Mavericks qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation étaient Boban Marjanovic et Luka Doncic, qui a obtenu 31 points, une passe décisive et 17 rebonds et 28 points, neuf passes décisives et six rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Jamal Murray et Nikola Jokic, avec 25 points, cinq passes décisives et six rebonds et 14 points, huit passes décisives et 13 rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Dallas Mavericks sera contre Phoenix Suns dans le American Airlines Center. De son côté, la prochaine réunion du Denver Nuggets sera contre San Antonio Spurs dans le At & t Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.