Dallas Mavericks – Indiana Pacers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Indiana Pacers il a réussi à gagner à la maison Dallas Mavericks par 109-112 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont remporté la victoire à domicile contre Grizzlies de Memphis 121-96, tandis que les visiteurs ont également gagné à l’extérieur Chicago Bulls 102-108, terminant une séquence de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Indiana Pacers Il compte 38 matchs gagnés sur 63 joués, ce qui lui permet de rester en position de barrage. Pour sa part, Dallas Mavericks, après le match, il continue également dans les positions de barrage avec 39 matchs gagnés sur 64 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Au premier trimestre, la direction était entre les mains de l’équipe visiteuse, a atteint une différence de huit points (13-21) et a conclu avec un résultat de 26-31. Après cela, au deuxième trimestre, les locaux ont réussi à s’approcher du tableau de bord, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 26-24. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 52-55 sur le tableau de bord.

Le troisième trimestre a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, qui se sont soldés par un résultat partiel de 32-31 et un total de 84-86. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a réussi à se distancer sur le tableau d’affichage et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-26. Enfin, le match s’est terminé avec un score final de 109-112 en faveur de Indiana Pacers.

Pendant le match, Indiana Pacers il a remporté la victoire grâce à 20 points, six passes décisives et 17 rebonds de Domantas Sabonis et les 16 points et 13 rebonds de Myles Turner. Les 36 points, huit passes décisives et 10 rebonds de Luka Doncic et les 30 points, une passe décisive et quatre rebonds de Tim Hardaway ils n’étaient pas suffisants pour Dallas Mavericks Je pourrais gagner le match.

Le prochain match de Dallas Mavericks sera contre San Antonio Spurs dans le At & t Centertandis que la prochaine réunion du Indiana Pacers sera contre Boston Celtics dans le Bankers Life Fieldhouse. Consultez le calendrier complet de la NBA.