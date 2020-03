Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Dallas Mavericks il a réussi à gagner à domicile contre Grizzlies de Memphis par 121-96 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans 127-123, terminant une série de quatre victoires à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont également remporté la victoire à l’extérieur contre Brooklyn Nets par 79-118. Avec ce résultat, Dallas Mavericks il reste dans les positions de barrage avec 38 victoires en 63 matchs disputés, tandis que Grizzlies de Memphis, après le match, il parvient également à rester en play-off avec 31 matchs gagnés sur 62 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

03/07/2020

Au premier trimestre, il a été marqué par la direction des locaux, en fait, ils ont réalisé un partiel 11-2 et atteint une différence de 9 points (28-19) jusqu’à terminer avec un 33-28. Par la suite, au deuxième trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 28-21. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 61-49 sur le compteur.

Au cours du troisième trimestre, les sections locales se sont distancées sur le tableau de bord, en fait, elles ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 19-2 et ont eu une différence maximale de 33 points (91-58) jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel de 34- 16 et un résultat global de 95-65. Enfin, au cours du dernier trimestre, les visiteurs ont réduit les écarts, même si cela n’a pas suffi pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 26-31. Enfin, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 121-96 en faveur de l’équipe à domicile.

Le triomphe de Dallas Mavericks il est dû en partie aux 26 points, quatre passes décisives et 11 rebonds de Kristaps Porzingis et les 21 points, six passes décisives et quatre rebonds de Luka Doncic. Les 14 points, une passe décisive et 11 rebonds de Jonas Valanciunas et les 16 points, deux passes décisives et deux rebonds de Josh Jackson ils n’étaient pas suffisants pour Grizzlies de Memphis Gagnez le match.

Le lendemain de la NBA, Dallas Mavericks jouera contre Indiana Pacers dans le American Airlines Center, tandis que Grizzlies de Memphis fera face Atlanta Hawks dans le Fedexforum. Consultez le calendrier complet de la NBA.