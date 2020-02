Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Grizzlies de Memphis il a réussi à gagner contre Dallas Mavericks en tant que visiteur pour 107-121 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont gagné à domicile contre Indiana Pacers 103-112, tandis que les visiteurs ont également battu à domicile Detroit Pistons 96-82, totalisant quatre victoires à leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Grizzlies de Memphis mettre la main sur les positions de play-off avec 25 matchs gagnés sur 50 joués. Pour sa part, Dallas Mavericks, après le match, il reste également en position de barrage avec 31 matchs gagnés sur 50 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

02/06/2020

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un partiel 12-2 au cours du trimestre et se sont soldés par un résultat de 32-31. Par la suite, au deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à surmonter le résultat et ont atteint une différence de 11 points (39-50) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 24-28. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 56-59 points avant la pause.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs de Memphis Grizzlies ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 14-2 et sont venus gagner par 21 points (74-95) et ont conclu avec un résultat partiel de 22- 41 (78-100). Enfin, au cours du dernier trimestre Dallas Mavericks il a réussi à se rapprocher à nouveau du score, en fait, l’équipe a obtenu une course de 12-2, même si elle n’était pas suffisante pour gagner le match et la quatrième s’est terminée avec un score partiel de 29-21. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat final de 107-121 pour les visiteurs.

Le triomphe de Grizzlies de Memphis Il est dû en partie à 21 points, trois passes décisives et un rebond de JA Morant et les 19 points, trois passes décisives et six rebonds de Jaren jackson. Les 32 points, deux passes et 12 rebonds de Kristaps Porzingis et les 20 points, six passes décisives et deux rebonds de Jalen Brunson ils n’étaient pas suffisants pour Dallas Mavericks Gagnez le match.

Après avoir remporté ce match, lors du prochain affrontement Grizzlies de Memphis les visages seront vus avec Philadelphia 76ers dans le Wells Fargo Center. Pour sa part, Dallas Mavericks jouera contre Assistants de Washington dans le Capital One Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.