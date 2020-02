Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Dallas Mavericks il a remporté la victoire à domicile contre Minnesota Timberwolves par 139-123 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à domicile avec Atlanta Hawks par 111-107. De leur côté, les visiteurs ont également subi une défaite loin de chez eux avec Denver Nuggets par 128-116, donc après le match, ils ajoutent un total de six défaites consécutives. Dallas MavericksAvec ce résultat, il s’impose en play-off avec 34 matchs gagnés sur 57 disputés, tandis que Minnesota Timberwolves, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 16 victoires en 55 matchs. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Au premier trimestre, il a été marqué par le leadership de Dallas MavericksEn fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 12-2 et a eu une différence maximale de 13 points (40-27) et a terminé avec un résultat de 41-27. Par la suite, au deuxième quart-temps, les joueurs de l’équipe à domicile ont réussi à se distancer sur le tableau de bord et ont atteint une différence de 22 points (49-27) au cours du quatrième, qui s’est conclu par un résultat partiel de 40-38. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 81-65 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Minnesota Timberwolves et s’est terminé avec un résultat partiel de 29-31 (et un total de 110-96). Enfin, au cours du dernier trimestre Dallas Mavericks il a encore augmenté sa différence, en fait, l’équipe a obtenu un partiel au cours de ce quart de 11-1 et a augmenté la différence à un maximum de 27 points (135-108) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29-27, terminant de cette façon, le match avec un résultat final de 139-123 en faveur des locaux.

La victoire de Dallas Mavericks il a été fondé sur les 20 points, sept passes décisives et neuf rebonds de Luka Doncic et les 23 points, une passe décisive et quatre rebonds de Tim Hardaway. Les 29 points, cinq passes décisives et trois rebonds de D’Angelo Russell et les 21 points, une passe décisive et quatre rebonds Malik Beasley ils n’étaient pas suffisants pour Minnesota Timberwolves Gagnez le match.

Le lendemain de la NBA, Dallas Mavericks mesurez votre force avec San Antonio Spurs dans le At & t Center, tandis que Minnesota Timberwolves fera face Miami Heat dans le American Airlines Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.