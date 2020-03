Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Dallas Mavericks prévalu à la maison pour Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 127-123 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les habitants étaient battus loin de chez eux contre Chicago Bulls par 109-107, tandis que les visiteurs ont également perdu à Minnesota Timberwolves par 134-139, donc après ce résultat, ils accumulent quatre défaites consécutives. Avec ce résultat, Dallas Mavericks Il compte 37 victoires en 62 matchs joués, ce qui lui permet de s’installer en play-offs. Pour sa part, Pélicans de la Nouvelle-Orléans, après le match, il resterait en dehors du play-off avec 26 matchs gagnés sur 61 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Au premier trimestre, il y avait plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un 24-22. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, l’équipe à domicile a réussi à maintenir sa différence sur le tableau de bord et a terminé avec un résultat partiel de 33-33. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 57-55 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Pélicans de la Nouvelle-Orléans ils ont réussi à vaincre le match jusqu’à atteindre l’égalité, avaient une différence maximale de sept points (70-77) et ont conclu avec un résultat partiel de 30-30 et un résultat global de 87-85. Enfin, au dernier trimestre, les joueurs des New Orleans Pelicans ont réussi à vaincre le match jusqu’à ce qu’ils soient à égalité, ont augmenté la différence à un maximum de neuf points (100-109) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-27. Enfin, le match est arrivé à la fin du quatrième avec une égalité à 112 points entre les deux équipes, il a donc fallu attendre la prolongation pour rencontrer le vainqueur.

L’extension était dominée par Dallas Mavericks et conclu avec un résultat partiel de 15-11, le résultat final du match étant 127-123 en faveur de Dallas Mavericks.

Au cours de la réunion, ils ont souligné les actions de Luka Doncic et Kristaps Porzingis, qui a obtenu 30 points, 10 passes décisives et 17 rebonds et 34 points, trois passes décisives et 12 rebonds respectivement. D’autre part, dans l’équipe visiteuse, ils ont souligné Lonzo Ball et Brandon Ingram, avec 25 points, six passes décisives et 11 rebonds et 27 points, quatre passes décisives et cinq rebonds respectivement.

