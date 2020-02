Dallas Mavericks – Sacramento Kings: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Dallas Mavericks il a réussi à gagner à domicile contre Sacramento Kings par 130-111 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent perdre à la maison avec Utah Jazz par 119-123, tandis que les visiteurs ont également subi une défaite à l’extérieur avec Milwaukee Bucks par 123-111, terminant une séquence de trois défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Dallas Mavericks Il reste en position de barrage avec 32 matchs gagnés contre 54 disputés. Pour sa part, Sacramento Kings, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 21 victoires en 53 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

13/02/2020

Le premier trimestre a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel de 10-2 pendant le trimestre jusqu’à la fin avec un résultat de 32-28. Par la suite, le deuxième trimestre a de nouveau été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 31-24. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 63-52 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, l’équipe à domicile a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel au cours de ce quart de 11-2 et a augmenté la différence à un maximum de 23 points (93-70) jusqu’à ce qu’elle conclue avec un résultat partiel de 33-25 et un total de 96-77. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs locaux ont réussi à maintenir leur différence sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 34-34. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 130-111 en faveur des locaux.

En plus des joueurs de Dallas Mavericks qui se sont démarqués le plus dans la confrontation étaient Luka Doncic et Kristaps Porzingis, qui a obtenu 33 points, huit aides et 12 rebonds et 27 points, cinq aides et 13 rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Buddy hield et Kent Bazemore pour ses actions durant le match, avec respectivement 22 points, neuf passes décisives et un rebond et 15 points, une passe décisive et sept rebonds.

Dans le prochain match NBA Dallas Mavericks fera face Orlando Magic dans le Amway Center. Pour sa part, Sacramento Kings cherchera la victoire contre Grizzlies de Memphis dans le Golden 1 Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.