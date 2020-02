Dallas Mavericks – Utah Jazz: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Utah Jazz gagné à l’extérieur pour Dallas Mavericks par 119-123 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de battre à domicile pour Charlotte Hornets par 100-116. De leur côté, les visiteurs ont également gagné à domicile contre Houston Rockets par 113-114, donc après le match, ils ajoutent un total de quatre victoires consécutives. Avec ce résultat, Utah Jazz il reste dans les positions de play-off avec 34 victoires en 52 matchs joués, tandis que Dallas Mavericks, après le match, il parvient également à rester en play-off avec 32 matchs gagnés sur 53 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

02/11/2020

À 09:41

CET

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un partiel de 10-2 au cours du trimestre, même si finalement l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 24-32. Après cela, au deuxième trimestre, les joueurs de Utah Jazz ils ont élargi leur différence, en fait, ils ont obtenu un autre partiel dans ce quart de 11-2 et ont augmenté la différence à un maximum de 23 points (47-70) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé avec un résultat partiel de 26-39. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 50-71 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Dallas Mavericks ils ont réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 11-2 jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 34-29 et un total de 84-100. Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe à domicile a également réduit les distances, en fait, elle a réalisé un partiel 11-0 et a réduit la différence aux valeurs minimales à la fin du quatrième, même si elle n’était pas suffisante pour gagner le match et le quatrième s’est conclu avec un résultat partiel de 35-23. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat de 119-123 pour Utah Jazz.

Une grande partie de la victoire de Utah Jazz cimenté à partir de 17 points, une passe et 16 rebonds de Rudy Gobert et les 25 points, huit passes décisives et cinq rebonds de Jordan Clarkson. Les 33 points, trois passes décisives et trois rebonds de Tim Hardaway et les 28 points, une passe décisive et cinq rebonds Kristaps Porzingis ils n’étaient pas suffisants pour Dallas Mavericks Gagnez le match.

Dans le prochain match NBA, Utah Jazz jouera contre Miami Heat dans le Vivint Smart Home Arenatandis que le prochain adversaire de Dallas Mavericks sera Sacramento Kings, avec laquelle il sera mesuré American Airlines Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.