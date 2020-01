Dallas retire le numéro 24 en reconnaissance de Kobe Bryant

Les hommages à Kobe Bryant continuent de venir de partout dans le monde du sport. L’icône des Lakers de Los Angeles était le bourreau de nombreuses équipes, mais elle a également gagné le respect de chacune d’entre elles. Cela est démontré dans les échantillons d’affection que les joueurs passés et présents ont montrés.

L’un d’eux était le propriétaire du Dallas Mavericks, Mark Cuban. Le magnat et personnalité de la télévision a annoncé que le numéro 24 serait retiré de sa franchise afin de rendre hommage au joueur décédé.

L’équipe a publié une déclaration dans laquelle elle a rendu l’action officielle et cubain a donné son raisonnement.

& rdquor; Nous sommes choqués et attristés par la nouvelle dévastatrice de la mort de Kobe Bryant et sa fille, Gianna.

Le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, a publié la déclaration suivante au sujet du décès de Kobe et Gianna Bryant. pic.twitter.com/Ua41YrvTMZ

– Mavs PR (@MavsPR) 27 janvier 2020

Kobe était un ambassadeur de notre sport, une légende décorée et une icône mondiale. Mais surtout, il était un père plein d’amour et dévoué.

Reconnaissance éternelle

L’héritage de Kobe dépasse le basketball et notre organisation a décidé que le numéro 24 ne serait pas réutilisé par un joueur Mavericks.

Nos condoléances à tous ceux qui ont perdu la vie et aux familles touchées par cette terrible tragédie. Nous envoyons nos prières à Vanessa (Bryant) et à sa famille, aux fans des Lakers et de Kobe Bryant partout. & Rdquor;

Ce geste se convertira en Kobe est le quatrième joueur de l’histoire avec son numéro retiré. Les trois autres sont Derek Harper, Brad Davis et Rolando Blackman.

Le numéro 24 avait été utilisé par cinq joueurs dans l’histoire du club. Parmi eux, celui qui avait le plus de pertinence était Mark Aguirre. L’attaquant a été sélectionné comme premier joueur au recrutement collégial en 1981 et a fait partie de l’équipe jusqu’en 1989, date à laquelle il a été échangé aux Detroit Pistons. Là, le joueur a pu remporter le titre NBA à deux reprises.

D’autres gestes comme celui-ci sont attendus de plusieurs équipes dans les prochains jours.

