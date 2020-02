Damian Lillard a été foutu, et les arbitres n’ont pas pu l’examiner. Débarrassez-vous simplement de la relecture

La NBA a considérablement élargi son utilisation de la répétition ces dernières années, cette saison ajoutant même un défi pour les entraîneurs, où les entraîneurs peuvent demander aux arbitres de revoir certains appels faits sur le terrain. Mais le niveau de complexité sur ce que les officiels peuvent revoir et quand a augmenté à mesure que de nouvelles fonctionnalités de relecture sont ajoutées. Alors que la NBA s’est efforcée d’empêcher la répétition de faire traîner les jeux trop longtemps, c’est en quelque sorte devenu un gâchis.

Une relecture accrue donne l’impression d’un jeu avec moins d’erreurs. Mais les règles complexes qui empêchent les révisions dans les situations critiques font ressortir plus que jamais les pires erreurs d’arbitrage. Telle est la situation avec le gardien de but non appelé qui a peut-être coûté un match critique aux Portland Trail Blazers vendredi.

Bas à 116-114 avec 13 secondes à faire, Damian Lillard (qui avait 42 points) a roulé dans la voie et a tenté de finir par Royce O’Neale. Il a mis le ballon sur le verre … et Rudy Gobert l’a bloqué à partir de là. Un gardien de but clair.

Sauf que les officiels n’ont pas appelé de gardien de but. Les officiels, incroyablement, ont dit aux Blazers qu’il n’était même pas proche d’un gardien de but. Et selon les règles d’examen complexes de la NBA, si un gardien de but n’est pas appelé sur le terrain, il ne peut pas être examiné.

Portland a dû commettre une faute. Bojan Bogdanovic a réussi un coup franc pour remonter 117-114. Portland a raté un trois. Lillard a illuminé les arbitres. Les arbitres ont reconnu l’erreur au journaliste de la piscine après le match. Cela va être peu de réconfort pour les Blazers, qui, avec une victoire, auraient pu tirer jusqu’à deux matchs dans la colonne des pertes pour la tête de série n ° 8.

Lillard n’a pas voulu entendre les arbitres reconnaître l’erreur.

Il s’agissait d’un jeu ESPN, bien qu’il ne s’agisse pas d’une édition vitrine en retard un vendredi et entre une équipe de dérapage de l’Utah et une équipe de Portland de moins de 500. Mais à l’ère des nouveaux médias, les clips deviennent viraux. Des millions de personnes verront Lillard (qui sera présenté en tant que joueur et rappeur au Week-end des étoiles de la NBA dans sept jours, et est l’un des visages de la ligue) donner aux officiels un enfer vertueux. Des millions de personnes verront l’appel bâclé. Cet œil au beurre noir auto-infligé est le scénario principal d’un NBA vendredi. (C’était les deux premières histoires de l’application officielle de la NBA samedi matin!)

De toute évidence, les gens raisonnables ne peuvent pas conclure que la NBA veut que l’Utah gagne. C’est l’Utah, l’un des plus petits marchés de la ligue. Et si vous vous engagez dans une voie complotiste, il serait logique que la NBA veuille Lillard dans les séries éliminatoires compte tenu des moments magiques qu’il a produits dans le passé.

Mais des trucs comme ça érodent la foi en la qualité des officiels, et cela est aggravé par l’idée qu’avec l’ajout d’une rediffusion expansive, la NBA est un pourcentage plus juste et plus précis. La croissance du rejeu favorise l’idée que la NBA est mieux appelée qu’elle ne l’était dans le passé, qu’elle se rapproche de la perfection. Et parce qu’il y a toujours et qu’il y aura toujours des trous dans le système, vous obtenez des ratés flagrants comme celui-ci qui submergent la conversation et rendent les fans (et les joueurs vedettes) vraiment fous.

Alors à quoi ça sert? Pourquoi continuer à étendre la relecture pour des cas particuliers (comme hors des limites, ce qui tend à produire les sessions de révision les plus longues et souvent les moins concluantes, du moins c’est ce que l’on ressent) s’il est toujours possible que nous ayons des fins de catastrophe comme celle-ci? Peut-être que la rediffusion devrait être retirée et que la NBA devrait simplement admettre qu’avec les arbitres humains, parfois ils se trompent. Nous sommes allés si loin pour essayer d’assurer la précision avant tout que la ligue a créé un faux sentiment de certitude qui ne peut jamais exister.

Si la NBA et ses officiels doivent expliquer pourquoi un appel clairement et certes erroné n’a pas pu être corrigé, c’est le système qui pose problème.

Tom Ziller écrit et publie Good Morning It’s Basketball, un bulletin d’information indépendant de la NBA. Vous pouvez vous y abonner sur Substack.