Damian Lillard définit la brutalité de la NBA

Depuis le début de l’année, Damian Lillard a été l’un des meilleurs joueurs offensifs de la ligue, mais n’a pas obtenu les éloges ou les éloges pour sa forme que vous pourriez attendre.

Sa grandeur est dans les limbes. Lillard a prouvé qu’il est l’un des meilleurs joueurs de la NBA, mais en raison des difficultés de son équipe et du fait qu’il est généralement reconnu qu’ils ne se présenteront pas de sitôt pour les honneurs du championnat, la plupart de ce qu’il fait semble sans conséquence. Ou, au moins, gaspillé. Il y a d’autres joueurs et équipes pour se concentrer sur qui jouera un rôle plus important dans le grand récit de cette saison.

C’est malheureux, car Lillard est l’un des joueurs actifs les plus convaincants de la NBA, tant en termes de capacité que de caractère.

Lors d’un récent match contre les Rockets, Lillard s’est chamaillé avec Russell Westbrook, qui se serait moqué de Lillard en lui demandant: «Quelle graine vous avez tous? Quelle graine des séries éliminatoires êtes-vous tous? “

À quoi Lillard a répondu: “Vous savez que je suis la dernière personne que vous voulez voir dans les séries éliminatoires.”

Après le match, Lillard a déclaré qu’il n’avait pas de problème avec Westbrook, et sur son instagram, il a téléchargé une photo de lui et Westbrook étreignant avec la légende: “Ils confondent la compétition avec la haine quand elle est impitoyable vs impitoyable.”

Impitoyable. Quel mot parfait pour lui. Le mot et la réponse de Lillard à Westbrook se marient bien ensemble car il fait référence, à mon avis, à son moment le plus déterminant en tant que joueur: son tir pour éliminer le Thunder des éliminatoires la saison dernière.

Lillard ne menace pas Westbrook autant qu’il affirme son identité de joueur de basket-ball, qui a été exprimée au maximum aux dépens de Westbrook et du Thunder. Chaque fois que je pense à Lillard et à ce qu’il est, je pense à ce moment.

Le plan a un grand prologue et épilogue. Avant le match, Lillard a dit à ses amis: «Je me débarrasse de ces enfoirés demain.» Il a ensuite marqué 50 points pour le faire avant de saluer le Thunder. Après le match, Paul George – après avoir été victime du tir de Lillard, et la saison du Thunder se terminant une fois de plus dans la déception – a tristement déclaré que même s’il était entré, il pensait que Lillard avait pris un mauvais coup. Une citation qui n’a fait qu’élever la légende de ce moment en faveur de Lillard.

Même sans ce qui s’est passé avant et après, le coup était un drame incroyable en soi. Le match était à égalité et les Blazers avaient une chance de gagner, mais ce n’était que le match 5. Il aurait pu y avoir d’autres matchs à jouer. Lillard aurait pu prendre une option plus sûre plutôt qu’un profond trois points. Il aurait pu se détendre. Mais il ne l’a pas fait. Lillard voulait que la série se termine, sur cette pièce, dans une déclaration de sa supériorité.

Lillard aurait également pu tenter de s’isoler contre quelqu’un d’autre. George est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du périmètre de la ligue, et sa déclaration selon laquelle le tir était mauvais était vraie à la fois en ce qui concerne la distance et qui jouait en défense. Mais pour que Lillard fasse ses preuves, le tir devait venir contre le meilleur champion de son adversaire.

L’horloge a donc tourné vers le bas et Lillard a dribblé près de la partie inférieure du logo des Blazers. George était dans sa position, préparé à toute attaque de Lillard. Et comme le temps approchait de zéro et que Lillard n’avait fait aucun effort pour se diriger vers la jante, il était devenu clair pour tout le monde qu’il allait tirer. Il osait George d’arrêter l’évidence. Demander à son adversaire: Êtes-vous meilleur dans votre travail que moi dans le mien?

En un clin d’œil, Lillard a ramassé le ballon et s’est esquivé. George l’a lu et s’est précipité, mais il était trop profond pour le bloquer. Le coup de feu monta, tout était silencieux, puis, une seconde plus tard, la foule éclata de joie. Lillard a fait sa déclaration. Il n’a même pas célébré; il a été assailli par ses coéquipiers et pourtant il a regardé autour de lui comme s’il était insulté que George pensait même qu’il pouvait le défendre. Sa réaction à l’un des meilleurs moments de la NBA au cours des dernières années a été essentiellement de dire: «Bien sûr, j’allais réussir ce tir.»

Il fut un temps où Lillard jouait avec la puce proverbiale sur son épaule. Quand il a pris tout manque de reconnaissance comme une insulte personnelle, et était déterminé à prouver sa grandeur tout le temps. J’imagine que la plus jeune Lillard aurait été irrité par la question moqueuse de Westbrook.

Ce qui rend Lillard, comme il est maintenant, si dangereux, c’est qu’il est sûr de lui. Il sait exactement à quel point il est bon; le bruit extérieur n’a plus d’importance. Plutôt que de se fâcher contre les railleries, tout ce qu’il a à faire maintenant est de rappeler aux adversaires ce qu’il leur a fait auparavant, et qu’il peut le faire à nouveau.

La saison dernière, Lillard s’est approché de l’un des meilleurs défenseurs de la NBA dans la ligue et a vidé un tir du logo sur son visage pour mettre fin à ses espoirs et à ses rêves. C’est cette énergie qui le propulse. Il n’est ni un héros ni un méchant, et il n’a pas besoin de querelles personnelles pour se motiver. C’est tout simplement un joueur de basket incroyable qui est aussi impitoyable que possible.