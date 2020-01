Damian Lillard est le troisième joueur à disputer un match de 60 points contre les Warriors

La star de Portland Trail Blazers, Damian Lillard, a eu l’une de ses performances les plus exaltantes lundi soir, et il est devenu une partie de l’histoire dans le processus.

Lillard a marqué un sommet en carrière de 61 points pour mener les Trail Blazers à une victoire de 129-124 en prolongation sur les Golden State Warriors. Selon Marc J. Spears d’ESPN, Lillard est le troisième joueur à avoir un match de 60 points contre les Warriors, les deux autres étant Elgin Baylor et Wilt Chamberlain.

En tant que gardien avec un champ de tir profond, Lillard a ajouté à sa performance en réalisant un record de carrière de 11 3 points. Pour que Lillard soit en compagnie de deux des meilleurs joueurs du jeu, cela montre à quel point il est doué pour un marqueur. Cette saison, Lillard affiche une moyenne de 27,9 points par match, un sommet en carrière, et 44,6%, un sommet en carrière.

Ce qui rend Lillard spécial, c’est que peu de joueurs peuvent s’échauffer comme lui, surtout quand il est tard dans le match.

Ses mouvements de dribble et sa capacité à créer de l’espace l’aident à lancer les coups les plus difficiles. Lillard a marqué 12 points au quatrième quart contre les Warriors et il en a marqué sept en prolongation. Cette saison, Lillard se classe 11e au quatrième quart (6,9).

