Damian Lillard ne serait pas fâché si la saison était annulée

Si la saison 2019-20 est annulée, Damian Lillard, la superstar de Portland Trail Blazers, ne serait pas contrarié.

Pourquoi? Parce que la star des Blazers comprend que la NBA va prendre la décision la plus intelligente possible:

“Je suis vraiment un peu inquiet que (l’annulation de la saison 2019-2020) soit une possibilité, mais je suis encouragé parce que je sais que la ligue fait tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer qu’elle le fasse (revenir)”, Damian Lillard a déclaré, via Casey Holdahl de Blazers.com.

“Je sais que si nous ne revenons pas que ce sera pour les bonnes raisons, ce sera pour le bien de toute notre santé et c’est ce qui est le premier. Mais je pense qu’à un moment donné, nous serons de retour et sinon, je pense que ce sera une excellente raison pour cela. “

Si la saison est annulée, cela signifie que le coronavirus ne sera pas mort d’ici juillet ou août. Autant nous aimons le basket-ball et les sports en général, la sécurité de la population humaine est la chose la plus importante.

Si les Blazers et le reste du monde doivent continuer à se distancer socialement et rester à l’intérieur, il n’y a aucun moyen de reprendre le basket.

Lillard et les Blazers étaient à la neuvième place du classement de la Conférence Ouest avant la suspension de la saison. Dame était en moyenne de 28,9 points, 4,3 rebonds et 7,8 passes décisives tout en tirant à 45,7% depuis le terrain, 39,4% depuis au-delà de l’arc et 88,8% depuis la ligne des lancers francs.

Si la saison recommence, les Blazers auront le centre Jusuf Nurkic et l’attaquant Zach Collins dans l’alignement. Les deux grands hommes ont déjà été blessés.