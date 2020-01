Damian Lillard perd 61 points en 129-124 en prolongation contre les Warriors

Parfois, c’est simplement une question de savoir quelle équipe a le meilleur joueur, et lundi soir, c’était exactement le cas lorsque les Warriors sont tombés contre les Portland Trail Blazers par un score final de 129-124.

En route vers un sommet en carrière de 61 points, Damian Lillard avait une réponse à chaque fois que les Warriors semblaient contrôler le jeu. Il a effectivement envoyé le match en prolongation après s’être connecté à trois points fin dans la dernière minute du match, a égalé le match en fin de période de prolongation avec un autre trois points et a converti les deux lancers francs avec les Warriors accrochés à un. -point d’avance avec moins de 30 secondes restantes dans la période de prolongation.

Au final, ses 61 points sont survenus à 17 contre 37 en tirant sur le terrain. La sortie était le jeu le plus performant de la saison et a établi un record de franchise Trail Blazers. Qu’il ait pu accomplir cela sans CJ McCollum était particulièrement impressionnant.

L’énorme effort de Lillard a surpassé les excellentes performances d’Alec Burks (33 points), D’Angelo Russell (27 points) et Eric Paschall (22 points).

Même sans Draymond Green et Glen Robinson III, cependant, les Warriors ont pu apporter leurs talents au Portland Garden Rose Garden et presque repartir avec une victoire. Wille Cauley-Stein contrôlait la peinture des Warriors et semblait toujours saisir un rebond offensif lorsque l’équipe en avait le plus besoin.

Pourtant, il y avait tout simplement trop de Lillard pour les Warriors, car le club ne pouvait pas suivre la victoire de samedi soir contre le Orlando Magic avec un autre à Portland.

Pour le concours, les Warriors ont permis aux Blazers de tirer 44% du terrain et étaient de moins-15 à la ligne des trois points et de moins-huit à la ligne des lancers francs.

Les Warriors retourneront à San Francisco pour accueillir mercredi soir l’Utah Jazz.

