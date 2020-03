Damian Lillard révèle ses inquiétudes face à une épidémie de coronavirus

Les fans adorent affluer vers les matchs de la NBA, mais la dernière épidémie de coronavirus a mis un point d’interrogation sur le fait que les joueurs devraient ou non jouer devant de grandes foules. Le gardien des Portland Trail Blazers Damian Lillard est l’un des joueurs préoccupés par la santé de tout le monde si la ligue ne décide pas de faire quelque chose contre l’épidémie de coronavirus.

Le meneur des Blazers a parlé du danger que le virus représente pour lui et pour les autres joueurs de la ligue. Cependant, il reconnaît également qu’il sera également important d’être extrêmement prudent pour empêcher le virus de se propager à la population générale.

Selon Jamie Goldberg de The Oregonian, Damian Lillard a précisé les dangers auxquels la maladie expose les joueurs.

“De toute évidence, c’est inquiétant”, a déclaré Lillard. «Surtout dans l’environnement dans lequel nous travaillons, nous sommes constamment fiers de signer des autographes et de saluer les gens. Nous sommes toujours en présence de milliers de personnes. Donc, vous vous inquiétez pour ces raisons et nous sommes également là (les médias). … Donc, c’est une sorte de préoccupation, mais vous devez juste faire de votre mieux pour prendre soin de vous, essayer de rester propre, garder vos mains propres. Pour moi, j’ai juste essayé de me tenir moi-même et mon fils à l’écart du plus de foules possible. “

Il est littéralement impossible pour Damian Lillard d’éviter les foules en tant que personnage public des Blazers. Les foules continueront de le suivre tant qu’il sera repéré. Le virus obligera son équipe de sécurité à être plus catégorique avec ses tactiques de contrôle des foules.

Cependant, l’État peut être en mesure d’aider sa situation. En raison du premier cas confirmé de COVID-19 dans l’Oregon, l’État est maintenant sous état d’urgence. Des mesures ont été prises pour empêcher la maladie de se propager, et cela aidera certainement Lillard et le reste de ses coéquipiers des Blazers à rester en bonne santé.