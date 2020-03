Damian Lillard sur LaMarcus Aldridge laissant Portland

Il y a près de cinq ans, LaMarcus Aldridge a appelé le temps sur son séjour de neuf ans avec les Portland Trail Blazers pour signer avec les San Antonio Spurs. Il a ensuite poursuivi sa domination sous la tutelle du légendaire entraîneur Gregg Popovich, mais à ce stade, il est difficile de ne pas se demander ce qui aurait pu être si le sept fois étoile a choisi de rester à Portland.

Le meneur des superstars des Blazers, Damian Lillard, a repensé à son partenariat avec Aldridge lors d’une récente apparition dans le “Knucklehead Podcast” de Darius Miles pour The Players ‘Tribune, et dans son esprit, Lillard est convaincu qu’ils auraient déjà gagné une puce si Aldridge était resté à bord.

“Quand j’y repense, je me dis juste” Bon sang “. Parce que si moi et lui serions restés coéquipiers et que je pourrais atteindre le niveau où je suis maintenant, je me dis, OK, nous aurait pu en avoir un [championship]. “

Lillard a cité une circonstance très spécifique pour prouver son point de vue, en regardant sa toute première apparition en séries éliminatoires en 2013.

«Notre tout premier match éliminatoire contre [the] Houston [Rockets] dans le match 1, il avait comme 46 et 18. Et il a commis une faute. Et c’est mon premier match éliminatoire et je me suis retrouvé avec 30 et sept et quelque chose. J’ai terminé le match. C’est comme si nous aurions pu avoir beaucoup de situations où c’est comme quand vous descendez ou quand vous sortez, je vais prendre le relais. “

On ne peut nier qu’un couple Aldridge et un couple Lillard auraient été un duo formidable. Là encore, il n’y a aucun moyen de savoir si Lillard serait devenu la superstar de pierre angulaire qu’il est aujourd’hui s’il jouait dans l’ombre d’Aldridge. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c’est spéculer et théoriser, mais en réalité, nous nous retrouverons avec plus de questions que de réponses dans ce scénario rempli de «et si».