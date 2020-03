Damion Lee commet cinq mauvaises actions en fin de match contre les Raptors

Le gardien des Golden State Warriors, Damion Lee, a eu plusieurs occasions de bouleverser les Raptors de Toronto mais a échoué dans chacun d’eux.

Après avoir volé une clé sur Norman Powell, Lee a été victime d’une faute et s’est dirigé vers la ligne des lancers francs. Tireur à 88,2% sur la ligne, Lee a raté deux lancers francs, ce qui n’a pas permis de réduire l’avance à deux points avec 25,8 secondes à jouer.

Heureusement pour lui, les Warriors ont obtenu le rebond offensif. Et voilà, Lee s’est vu offrir une occasion en or de se racheter avec un pointeur ouvert à 3 points. Cela aurait réduit l’avance des Raptors à un seul.

Cependant, la chance de la dame n’était tout simplement pas de son côté alors que son tir entrait dans la jante. Les Warriors ont obtenu un autre rebond offensif, le lui ont renvoyé, mais il a ensuite échappé la balle, ce qui a pratiquement scellé leur défaite.

Ce fut une nuit horrible pour Lee. Il a une chance de rebondir samedi face aux 76ers de Philadelphie.

–

Suivez ClutchPoints sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook. Nous pouvons également être trouvés sur Flipboard où vous pouvez vous abonner et nous suivre. Obtenez plus sur les Warriors.

Tout notre contenu NBA peut être trouvé sur la section NBA de la page d’accueil ClutchPoints ici. Pour tout notre contenu de basketball universitaire, cliquez ici.

Suivez les matchs de la NBA en direct en téléchargeant l’application ClutchPoints et en vous dirigeant vers l’onglet des scores dans la section NBA. Trouvez plus d’analyses sur les Warriors alors qu’ils se préparent pour un mois d’avril sans place en séries éliminatoires et pour une intersaison beaucoup plus longue que celle à laquelle ils sont habitués.

Vous pouvez écouter et vous abonner au podcast Battle for LA sur les podcasts Apple, Spotify et Soundcloud. Vous pouvez également trouver de nouveaux épisodes de Battle for LA, le podcast ClutchPoints NBA et Establish the Pass sous l’onglet Podcast sur la page d’accueil ClutchPoints. Restez en phase avec les Warriors.