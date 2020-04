Dana Barros et sa saison All-Star sous-estimée

Chaque franchise a une merveille unique. Cette seule saison où cela sort de nulle part et vous pensez que ce joueur est prêt à faire le pas en avant, mais il ne le fait pas et c’est la fin.

Les Philadelphia 76ers en ont quelques-uns comme ça dont les gens peuvent se souvenir, mais dans cette édition, nous nous concentrons sur un gars en particulier et c’est Dana Barros.

Oui, le gars qui portait le numéro 3 avant Allen Iverson en a fait un numéro légendaire joué à Philadelphie pendant deux courtes saisons dans les années 90 lorsque les Sixers étaient dans le marasme. Pourtant, il y a eu une saison qui a surpris tout le monde et il a même eu un gros match mémorable à démarrer.

La saison 1994-1995 a été mauvaise pour Philadelphie, qui a terminé 24-58 et a poursuivi sa reconstruction. Cependant, Barros est sorti de nulle part avec une moyenne de 20,6 points, 7,5 passes décisives et 3,3 rebonds tout en tirant à 46,4% du plus profond et en étant nommé All-Star. Il a terminé troisième de la ligue avec un pourcentage de tirs de 3 points, 18e en points par match, 11e en passes décisives et 10e en interceptions.

Il a également marqué un sommet en carrière de 50 points contre une équipe d’élite des Houston Rockets.

La saison est sous-estimée du fait que les Sixers n’étaient tout simplement pas très bons à l’époque. Beaucoup de fans préféreraient ne pas se souvenir des années 90 avant Iverson en général. De plus, une fois qu’Iverson a terminé une incroyable carrière au Temple de la renommée, le numéro 3 est devenu synonyme du gardien de 6 pieds de Georgetown, et les fans ont oublié tout joueur qui portait le numéro avant The Answer.

La formidable saison de Barros lui a valu un contrat de 22 millions de dollars sur 6 ans avec les Celtics de Boston en 1995, mais il n’a jamais pu reproduire le succès qu’il avait à Philadelphie. C’était la vraie définition d’une saison à succès.

.