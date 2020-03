Dana Barros explose pour 50 points contre Rockets

Nous continuons notre plongée dans l’histoire des Philadelphia 76ers tandis que la NBA est suspendue pour 30 jours en raison de l’épidémie de COVID-19. C’est un moyen pour les fans de Sixers de continuer à obtenir leur correctif NBA jusqu’à ce que les choses redeviennent normales dans le monde.

Après avoir jeté un œil aux 31 points de Thaddeus Young lors du dernier match au Spectrum vendredi, nous nous tournons maintenant vers la date de samedi dans l’histoire des Sixers.

14 mars 1995

Les Sixers étaient au milieu d’une saison épouvantable. Les choses n’ont tout simplement pas bien joué et ils ont participé au concours avec un dossier de 17-44. Cette nuit du 14 mars il y a 25 ans, ils ont accueilli le champion en titre Houston Rockets.

Les Rockets ont remporté le match facilement 136-107 alors qu’ils comptaient huit joueurs marquant à deux chiffres menés par 26 points de Clyde Drexler et ils étaient la meilleure équipe. Cependant, les fans des Sixers se sont souvenus du match avec affection pour la performance de Dana Barros.

Barros s’est imposé contre Kenny Smith et il a marqué un sommet en carrière de 50 points. Il a tiré un 21-pour-26 ridicule du sol et il a foré six de ses huit tentatives de profondeur tout en n’allant à la ligne que deux fois. Ce fut l’une des meilleures performances que l’on ait vues.

Barros a fait sa seule apparition dans la catégorie des étoiles au cours de la saison 1994-1995 où il a récolté en moyenne 20,6 points et 7,5 passes décisives. Il a passé deux saisons à Philadelphie avec une moyenne de 16,9 points et 6,4 passes décisives avant de rejoindre les Celtics de Boston à l’intersaison de 1995.

Il gardait bien sûr le numéro 3 au chaud jusqu’à ce qu’Allen Iverson arrive à Philadelphie lors du repêchage de 1996 et que le garde de 6 pieds de Georgetown rendrait le numéro légendaire.

.