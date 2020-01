D’Angelo Russell absent contre Clippers, bientôt de retour

Deux choses cruciales manquaient au début de 2020 pour les Golden State Warriors: les victoires et D’Angelo Russell. Une défaite contre Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks a enregistré la sixième défaite consécutive de Golden State après avoir établi sa séquence de victoires consécutives de quatre victoires consécutives.

La blessure de Russell contre les Mavericks de Dallas a marqué le début de la séquence de défaites des Warriors, et Golden State a connu des difficultés depuis. Russell est entré en collision avec la star slovène des Mavericks, Luka Doncic, au troisième trimestre du match. Cependant, Russell est rapidement revenu sur le banc après avoir passé du temps sur le plancher du Chase Center. Russell est rentré dans le match pour terminer un effort de 35 points.

Depuis la collision, Russell a subi une blessure persistante à l’épaule qui l’a retiré de chaque match depuis le début de la nouvelle année. Russell a pu reprendre l’entraînement avec les Warriors. Pourtant, l’équipe est prudente avec son All-Star de 23 ans, le tenant contre les Clippers de Los Angeles.

Russell a raté neuf matchs de suite au début de la saison avec une blessure à la main, maintenant six avec une blessure à l’épaule, mais il pourrait bientôt revenir sur la liste de départ de Golden State. Le natif de Louisville, Kentucky pourrait être de retour lorsque les Warriors se rendront dans le sud au cours du week-end.

Connor Letourneau du San Francisco Chronicle a rapporté que Russell reviendrait à l’action lorsque les Warriors se rendraient à Memphis dimanche.

Avant de manquer les six derniers matchs, Russell jouait au niveau des étoiles pendant la séquence de victoires des Warriors. Russell a marqué 30 points ou plus dans trois de ses quatre derniers matchs. Sans leur gardien All-Star de 23 ans, Alec Burks et Glenn Robinson III se sont présentés pour Golden State, menant l’équipe à marquer chaque soir sans Russell.

Steve Kerr et les Warriors devront s’appuyer à nouveau sur Robinson et Burks lorsqu’ils arriveront au Staples Center. Contre Paul George, Kawhi Leonard et le reste des Clippers 26-12, Golden State aura besoin de toute l’aide possible pour mettre fin à sa séquence de défaites.

