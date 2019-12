D’Angelo Russell applique les leçons de Chris Paul et Kobe Bryant

D’Angelo Russell en est déjà à sa cinquième saison en NBA à seulement 23 ans. Depuis qu'il a été repêché deuxième au classement général de l'Ohio State en 2015, Russell a rebondi autour de trois équipes différentes, jouant avec et contre certains des meilleurs de la NBA.

Avance rapide jusqu'en 2019, Russell, maintenant avec Golden State, est le déclencheur offensif de l'attaque de Steve Kerr. Russell doit porter la majorité de la charge offensivement avec Stephen Curry et Klay Thompson blessés.

Les Warriors en difficulté n'avaient pas d'option de fermeture dans les matchs serrés, mais lors de la victoire des Warriors 106-102 contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Russell a répondu.

Russell a touché ses quatre derniers coups qui faisaient tous partie de la victoire des Warriors. Avec ses deux derniers tirs, un a égalé le match et la finale a donné l'avantage à son équipe.

Après le match Warriors center, Willie Cauley-Stein a déclaré que Russell préparait ces tirs de fin de partie, avec des jeux qu'il avait faits plus tôt dans le match. Cauley-Stein a déclaré aux journalistes que son coéquipier All-Star «jouait un match dans un match», et Russell a accepté.

Russell a déclaré aux journalistes après le match que sa performance dans cette situation venait de l'expérience qu'il avait acquise au cours de sa carrière.

"L'expérience est essentielle dans cette ligue", a déclaré Russell. "J'ai été dans des positions où vous êtes en bas, et avec 10 minutes restantes, vous voyez juste un joueur reprendre un match et pensez simplement que c'est fini en tant que jeune joueur."

L’ancien Ohio Buckeye a déclaré qu’il avait beaucoup appris en jouant contre de futurs joueurs de calibre du Temple de la renommée comme Chris Paul.

"Je me souviens juste des moments où je jouais spécifiquement contre Chris Paul – il passerait et aurait une stratégie pour le premier trimestre, le deuxième trimestre était une stratégie différente, le quatrième trimestre était un peu le sien, et il s'en souvenait."

Après avoir élevé Paul, Russell a rendu hommage à son ancien coéquipier des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant.

"Aussi, je me souviens que Kobe a dit des choses comme ça aussi – rappelez-vous que les tirs vont être là à la fin du match, et des trucs de ce genre", a déclaré Russell. "C'est juste une expérience, honnêtement."

Maintenant, avec plus d'expérience et de maturité, Russell met en œuvre les leçons qu'il a apprises d'une paire de joueurs légendaires comme Paul et Bryant pour son jeu avec les Warriors.

Russell est dans une situation unique avec Golden State, car son avenir avec l'équipe est toujours en suspens. Russell pourrait être utilisé comme puce d'échange pendant l'intersaison, ou être le joueur pour combler l'écart entre Curry et l'avenir.

Si le joueur de 23 ans peut continuer à reproduire la moindre forme de jeu de Bryant ou de Paul, les Warriors n'auront d'autre choix que de le garder pour un avenir significatif.

