D’Angelo Russell mène les Nets dans un retour épique

Avec la NBA en pause – que le commissaire de la NBA Adam Silver a fixée à au moins 30 jours jeudi – et le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, interdisant les rassemblements de plus de 500 personnes dans un avenir prévisible en raison de l’épidémie de coronavirus dans le Aux États-Unis, aucun match des Brooklyn Nets ne sera joué pour le moment.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, Nets Wire mettra chaque jour en évidence les principales performances individuelles et les développements clés de l’histoire des Nets:

Les fans de Nets n’ont pas à regarder loin dans l’histoire de la franchise pour trouver une performance impressionnante qui a eu lieu sur 19 mars. La saison dernière, D’Angelo Russell a marqué 44 points pour aider Brooklyn à s’imposer 123-121 contre les Kings de Sacramento, après que les Nets aient pris 28 points de retard.

Brooklyn a marqué 45 points dans le dernier quart-temps, dont 27 étaient responsables de D-Lo. Dix de ses 17 buts marqués sur le terrain sont venus dans le quatrième, dont quatre étaient au-delà de l’arc. Russell a également récolté quatre de ses 12 aides au cours du dernier quart, ainsi que deux de ses quatre interceptions.

Quant au tir vainqueur, il est tombé sur les épaules de Rondae Hollis-Jefferson.

Hollis-Jefferson a marqué 12 de ses 14 points au quatrième quart, laissant Jared Dudley laisser la place dans les six derniers des 45 points totaux des Nets au quatrième quart.

Jarrett Allen a marqué 13 points pour les Nets et Spencer Dinwiddie a inscrit 10 points sur le banc.

