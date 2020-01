D’Angelo Russell présente ses nouvelles chaussures Way of Wade sur le thème de Golden State

C’est une saison de tourbillon pour D’Angelo Russell depuis son arrivée à Golden State. Il y a eu des spéculations commerciales, des blessures et aucun Stephen Curry lors de la première saison de Russell avec les Dubs. Pourtant, le joueur de 23 ans a obtenu une amélioration notable de son jeu de chaussures.

En novembre, Russell a signé un partenariat avec la marque de chaussures Li-Ning Way of Wade de Dwyane Wade. Depuis qu’il a rejoint Wade, le produit Ohio State a déployé de nouvelles chaussures Way of Wade «Infinity» tout au long de la saison, avec ses dernières chaussures dans un coloris familier.

Russell est allé à son histoire Instagram pour montrer ses nouveaux coups de pied sur le thème de Warade Wif Inifinity.

Dans la vidéo, Russell montre trois coloris différents centrés sur les guerriers en blanc, bleu et noir. Chaque chaussure portait le surnom de Russell, «… Loading» imprimé sur la languette de la langue du coup de pied.

Les débuts sur le terrain des nouvelles chaussures sur le thème des Warriors de Russell sont indéterminés, car le gardien des étoiles souffre d’une blessure à l’épaule persistante après une collision avec Luka Donic.

Russell a raté les deux derniers matchs de Golden State contre San Antonio et Minnesota avec une épaule endolorie. Avant de perdre Russell par blessure, Golden State a remporté quatre matchs de suite pour la première fois de la saison. Sans le natif de Louisville, les Dubs en ont perdu deux d’affilée.

Au cours de leur séquence de quatre victoires consécutives, Russell a sorti une autre nouvelle édition de ses chaussures Way of Wade le jour de Noël contre les Rockets de Houston. Le futur Temple de la renommée, Wade, s’est tourné vers Twitter pour soutenir le choix de chaussures de Russell.

