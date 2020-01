D’Angelo Russell réagit à la perte de son ancien coéquipier des Lakers Kobe Bryant

Bien avant que D’Angelo Russell ne porte son maillot blanc et bleu Golden State Warriors n ° 0, le produit Ohio State a été sélectionné par les Lakers de Los Angeles avec le deuxième choix au total lors du repêchage de la NBA 2015. Légende de Los Angeles, Kobe Bryant a été l’un des premiers coéquipiers de Russell en NBA.

Avant la retraite de Bryant de la NBA, il a passé une saison aux côtés du tout nouveau Golden State Warrior, Russell. Russell, avec seulement un an d’expérience dans le basketball universitaire, jouait aux côtés d’un quintuple champion lors de sa première saison en NBA.

Plus tôt dans la saison 2019-2020, Russell a crédité les leçons de Bryant de sa saison recrue après avoir conclu une victoire bien méritée pour Golden State contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

Bryant est décédé tragiquement dans un accident d’hélicoptère mortel aux côtés de sa fille Gianna et de sept autres personnes à Calabasas, en Californie, dimanche.

Un jour plus tard, la nouvelle dévastatrice continue de se propager dans les cercles de la NBA. L’impact de Bryant a été ressenti dans toute la ligue avec des matchs commençant avec des violations de 24 secondes pour honorer le All-Star tombé.

Les joueurs du monde entier ont pesé sur la perte de Bryant, avec plusieurs joueurs de Warriors, dont Draymond Green et Stephen Curry, chacun rendant hommage.

En réponse à la nouvelle dévastatrice de la mort de Bryant, Russell s’est rendu sur Instagram pour rendre hommage à son coéquipier décédé.

Je vous ai regardé de plus près que jamais, j’ai appris plus que moi en si peu de temps, je vous ai posé plus de questions que jamais. Mode de rôle réelI. Je me retrouve à entendre chaque conseil que vous m’avez donné. #legendary #mambamentality

Toute l’équipe de Golden State pourra honorer Bryant mardi lors de son voyage à Philadelphie pour son premier match depuis sa mort. Après le voyage de cinq matchs de Golden State, les Warriors accueilleront l’équipe de Bryant lors de leur premier match dans la Bay Area le 8 février.

