D’Angelo Russell reçoit un accueil chaleureux en retour à Brooklyn

On dirait que cela fait un bon bout de temps depuis la fin des jours de D’Angelo Russell avec les Brooklyn Nets, mais cela n’a même pas été une année complète.

Comme les fans des Nets s’en souviennent, le représentant de l’organisation au match des étoiles de la NBA 2019 a été remis aux Golden State Warriors dans le cadre d’une entente de signature qui a livré Kevin Durant aux Nets.

Depuis lors, Russell et les Warriors ont eu une mauvaise passe. Ils sont entrés dans le match de mercredi avec le pire record de la NBA (12-39). Un changement majeur pour Golden State, et un changement pour Russell, aussi, après avoir aidé les Nets à terminer sixième de la Conférence de l’Est la saison dernière.

En plus de leurs efforts, l’autre chose qui a rendu Russell et les autres Nets 2018-19 uniques, c’est que le groupe s’est amusé pendant son travail. Et la base de fans reste fidèle Russell à cause de ce qu’il a fait – c’est pourquoi ils le remerciaient au début du match de mercredi:

L’organisation Nets, dans son ensemble, n’a pas non plus oublié ce que D-Lo a fait en son temps:

